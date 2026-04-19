Matías Caicedo: "El Sudamericano Sub-17 quedó atrás, ya tengo la mente en el Mundial"

La Selección Colombia puso a celebrar al país, este domingo 19 de abril, gracias a que ganó el Sudamericano Sub-17. En Paraguay, fue segunda en su grupo, lo que le permitió asegurar su cupo al Mundial y clasificar a semifinales del torneo. Allí, venció 3-0 a Brasil y ya en la final, goleó 4-0 a Argentina. Esos resultados, le permitieron conseguir el segundo título de esta categoría en la historia del certamen.

Todo fue alegría y fiesta en las toldas 'cafeteras'. Prueba de ello fue lo expresado por Matías Caicedo, autor de uno de los cuatro goles del combinado patrio. En entrevista exclusiva con Colleen Jaimes, periodista de Gol Caracol y enviada especial al cubrimiento de este evento, dio detalles de su anotación, dejó claro a quién le dedica el título y, por último, agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico.

¿Cómo vive este logro conseguido?

"En el partido contra Paraguay, hice un gol similar. Contento por la victoria y el campeonato. Es algo que venimos trabajando desde el día uno y agradecido con Dios por el gol y el triunfo".

¿A quién le dedica el título?

"Este título va dedicado a mi familia, la gente de Buenaventura que me apoya y a los de mi barrio".



¿Qué tan difícil fue llegar hasta acá?

"Venimos trabajando duro, de parte de los profesores, el cuerpo técnico y mis compañeros. Todo se vio reflejado en esto y, gracias a Dios, somos campeones".

La Selección Colombia celebra su título en el Sudamericnao Sub17 2026, en Paraguay Conmebol

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¿Tiene clarito ese gol que anotó?

"Me volví especialista en el cabeceo. Toca seguir haciendo goles como sea".

¿Qué se le pasa por su cabeza?

"Ya tengo la mente en el Mundial de Qatar. Ahorita, vamos a celebrar el título, pero ya el Sudamericano quedará atrás".