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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Matías Caicedo: "El Sudamericano Sub-17 quedó atrás, ya tengo la mente en el Mundial"

Matías Caicedo: "El Sudamericano Sub-17 quedó atrás, ya tengo la mente en el Mundial"

La Selección Colombia goleó a Argentina en la final y se coronó campeona del Sudamericano Sub-17, por lo que las reacciones de sus jugaores no se hicieron esperar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Matías Caicedo, con el número '7' en su camiseta, fue clave en la Selección Colombia para ganar el Sudamericano Sub-17
Matías Caicedo, con el número '7' en su camiseta, fue clave en la Selección Colombia para ganar el Sudamericano Sub-17
Federación Colombiana de Fútbol

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