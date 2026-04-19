Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 3-1 Millonarios

La Liga BetPlay I-2026 tuvo una jornada bastante movida este domingo 19 de abril. Y es que la fecha 17 continuó y se disputaron cuatro partidos, dejando sorpresas, goleadas y movimientos importantes en la tabla de posiciones. Prueba de ello fue lo ocurrido en el estadio Pascual Guerrero, donde se llevó a cabo el encuentro más esperado y llamativo para muchos: América de Cali frente a Millonarios.

Las expectativas eran altas, pero en la cancha solo hubo un dominador. Los 'escarlatas' se hicieron fuertes y, con goles de Dany Rosero, Adrián Ramos y Jhon Murillo, derrotaron 3-1 a los 'embajadores', para los que descontó Carlos Darwin Quintero. Así las cosas, el 'diablo rojo' se afianzó en el grupo de los ocho, mientras que el 'azul capitalino' complicó su clasificación a la siguiente fase del rentado local.

Ahora, la jornada dominicial arrancó con otra goleada. En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe derrotó por 5-0 a Cúcuta Deportivo, de la mano de Omar Fernández Frasica, Franco Fagúndez, Hugo Rodallega, Alexis Zapata y Nahuel Bustos. Una vez culminó este encuentro, fue el turno de Alianza y Medellín, donde el 'poderoso' ganó 0-1, con anotación de Francisco Fydriszewski.

Por último, en el Romelio Martínez, Junior de Barranquilla venció 2-0 a Llaneros, con tantos de Carlos Bacca y Joel Canchimbo. Hay que recordar que la jornada 17 empezó el pasado viernes con Jaguares 2-3 Pasto y Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali, y continuó el sábado 18 de abril, con el triunfo 2-0 de Tolima sobre Pereira y la victoria, también por 2-0, de Fortaleza contra Águilas Doradas, en Techo.



Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió un fuerte golpe en América vs. Millonarios, por la Liga BetPlay I-2026 AFP

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 17

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 16 +20 37 2 Pasto 17 +6 34 3 Junior 17 +6 31 4 Tolima 17 +12 30 5 América 16 +9 27 6 Once Caldas 16 +7 26 7 Internacional de Bogotá 16 -1 25 8 Santa Fe 17 +4 23 9 Deportivo Cali 17 +3 23 10 Bucaramanga 16 +9 22 11 Millonarios 17 +6 22 12 Águilas Doradas 17 -6 22 13 Llaneros 17 0 21 14 Medellín 16 0 20 15 Fortaleza 16 -4 19 16 Cúcuta 17 -11 15 17 Alianza 17 -14 15 18 Boyacá Chicó 16 -14 14 19 Jaguares 17 -15 14 20 Deportivo Pereira 17 -17 7

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026

Jaguares 2-3 Pasto

Boyacá Chicó 1-0 Cali

Tolima 2-0 Pereira

Fortaleza 2-0 Águilas Doradas

Santa Fe 5-0 Cúcuta

Alianza 0-1 Medellín

Junior 2-0 Llaneros

América 3-1 Millonarios

Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Cúcuta y sueña con entrar a los ocho de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026

Once Caldas vs. Internacional de Bogotá

Día: lunes 20 de abril.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Atlético Nacional vs. Bucarmanga

Día: lunes 20 de abril.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.