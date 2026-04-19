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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 3-1 Millonarios

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 3-1 Millonarios

El partidazo de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, disputado en el estadio Pascual Guerrero, quedó en manos de los 'escarlatas' y, por eso, los 'embajadores' se complicaron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Colprensa

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