Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 3-1 Millonarios

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La Liga BetPlay I-2026 tuvo una jornada bastante movida este domingo 19 de abril. Y es que la fecha 17 continuó y se disputaron cuatro partidos, dejando sorpresas, goleadas y movimientos importantes en la tabla de posiciones. Prueba de ello fue lo ocurrido en el estadio Pascual Guerrero, donde se llevó a cabo el encuentro más esperado y llamativo para muchos: América de Cali frente a Millonarios.
Las expectativas eran altas, pero en la cancha solo hubo un dominador. Los 'escarlatas' se hicieron fuertes y, con goles de Dany Rosero, Adrián Ramos y Jhon Murillo, derrotaron 3-1 a los 'embajadores', para los que descontó Carlos Darwin Quintero. Así las cosas, el 'diablo rojo' se afianzó en el grupo de los ocho, mientras que el 'azul capitalino' complicó su clasificación a la siguiente fase del rentado local.
Ahora, la jornada dominicial arrancó con otra goleada. En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe derrotó por 5-0 a Cúcuta Deportivo, de la mano de Omar Fernández Frasica, Franco Fagúndez, Hugo Rodallega, Alexis Zapata y Nahuel Bustos. Una vez culminó este encuentro, fue el turno de Alianza y Medellín, donde el 'poderoso' ganó 0-1, con anotación de Francisco Fydriszewski.
Por último, en el Romelio Martínez, Junior de Barranquilla venció 2-0 a Llaneros, con tantos de Carlos Bacca y Joel Canchimbo. Hay que recordar que la jornada 17 empezó el pasado viernes con Jaguares 2-3 Pasto y Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali, y continuó el sábado 18 de abril, con el triunfo 2-0 de Tolima sobre Pereira y la victoria, también por 2-0, de Fortaleza contra Águilas Doradas, en Techo.
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|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|16
|+20
|37
|2
|Pasto
|17
|+6
|34
|3
|Junior
|17
|+6
|31
|4
|Tolima
|17
|+12
|30
|5
|América
|16
|+9
|27
|6
|Once Caldas
|16
|+7
|26
|7
|Internacional de Bogotá
|16
|-1
|25
|8
|Santa Fe
|17
|+4
|23
|9
|Deportivo Cali
|17
|+3
|23
|10
|Bucaramanga
|16
|+9
|22
|11
|Millonarios
|17
|+6
|22
|12
|Águilas Doradas
|17
|-6
|22
|13
|Llaneros
|17
|0
|21
|14
|Medellín
|16
|0
|20
|15
|Fortaleza
|16
|-4
|19
|16
|Cúcuta
|17
|-11
|15
|17
|Alianza
|17
|-14
|15
|18
|Boyacá Chicó
|16
|-14
|14
|19
|Jaguares
|17
|-15
|14
|20
|Deportivo Pereira
|17
|-17
|7
Once Caldas vs. Internacional de Bogotá
Día: lunes 20 de abril.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Palogrande.
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Atlético Nacional vs. Bucarmanga
Día: lunes 20 de abril.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.