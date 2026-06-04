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Gol Caracol  / Neymar sigue generando incertidumbre para el Mundial 2026, hay novedades antes de Brasil vs. Egipto

Neymar sigue generando incertidumbre para el Mundial 2026, hay novedades antes de Brasil vs. Egipto

La Confederación Brasileña de Fútbol entregó una nueva actualización sobre el estado de Neymar, quien no ha podido a la par de sus compañeros en la 'canarinha'.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Neymar, jugador de Brasil.
Neymar, jugador de Brasil.
AFP.

Neymar, lesionado en un gemelo, se quedará en Nueva Jersey para continuar su proceso de recuperación y no viajará con la selección brasileña a Cleveland para el amistoso del sábado contra Egipto preparatorio para el Mundial 2026.

"Neymar estará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia, e intensificando el programa de recuperación física", informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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El '10' del Santos, la gran sorpresa de la convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti, llegó a la concentración de la Canarinha ya lesionado, después de sufrir un pinchazo en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo en un partido del 'Brasileirão'.

Su club, el Santos, redujo el problema a "un edema" y Ancelotti lo incluyó en la lista de 26 un día después.

Sin embargo, la CBF quiso tener su propio diagnóstico y sometió al jugador a una resonancia magnética que constató una lesión muscular de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos a tres semanas.

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Así, Neymar, de 34 años, ya se perdió el amistoso del pasado domingo contra Panamá (6-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde presenció el encuentro desde el banquillo, y tampoco estará disponible para el último test frente a Egipto.

También es duda para el debut de la 'Verdeamarela' en el Mundial contra Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

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Desde el inicio de la concentración, el pasado 27 de mayo, Neymar se ha ejercitado principalmente en el gimnasio y apenas ha pisado el césped para realizar movimientos suaves.

Pese a las dudas sobre su estado físico, Ancelotti garantizó la presencia del exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain en el Mundial, que comenzará dentro de una semana en Estados Unidos, México y Canadá.

"Para ser claro, estará con nosotros (...) Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie. Los jugadores elegidos son estos 26 y estos 26 jugarán la Copa del Mundo", declaró el preparador italiano.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del Mundial 2026.

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Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

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