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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / David Ospina escuchó a figuras de la Selección Colombia para darle el sí a Atlante

David Ospina escuchó a figuras de la Selección Colombia para darle el sí a Atlante

Después de haber puesto punto final a su vínculo con Atlético Nacional, el arquero colombiano, David Ospina, arribó a la Liga MX y reveló detalles de su fichaje.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jul, 2026
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David Ospina, guardameta colombiano, confirmado como nuevo refuerzo del Atlante
David Ospina, guardameta colombiano, confirmado como nuevo refuerzo del Atlante
Twitter de Atlante

David Ospina comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. El histórico arquero de la Selección Colombia fue presentado como nuevo jugador de Atlante, de la Liga MX, y reveló que llega con la ilusión de aportar su experiencia a un proyecto lleno de jóvenes talentos.

A su llegada a México, el guardameta destacó que conocía bien el nivel del fútbol mexicano y aseguró que algunas referencias de compañeros de la Selección Colombia terminaron influyendo en su decisión de aceptar la propuesta del conjunto 'azulgrana'.

David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, previo a un partido de la Liga BetPlay I-2026
Fútbol Colombiano

"David Ospina comunicó que da un paso al costado y es un duro golpe; es un padre para mí"

"Sí, claro, me ha ido muy bien en la liga; Camilo fue otro de los destacados y estoy feliz de estar acá para aprovechar esta linda oportunidad. Vengo a aportar a un equipo con muchos jóvenes que quieren hacer las cosas bien y que cuenta con un gran cuerpo técnico encabezado por el míster Miguel. Creo que es ambicioso tener un entrenador como él y, como te digo, vengo a aportar mi granito de arena", expresó Ospina en su arribo al país.

Aunque el arquero no profundizó en los detalles de esas conversaciones, diferentes medios mexicanos aseguraron que antes de tomar la decisión habló con dos referentes de 'la tricolor': James Rodríguez, quien vistió la camiseta del Club León en 2025, y Camilo Vargas, uno de los arqueros más consolidados de la Liga MX.

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Ambos futbolistas le habrían compartido sus experiencias en el balompié azteca, destacando el crecimiento del campeonato, la competitividad de los clubes y el ambiente que se vive en cada jornada. Esas referencias fueron clave para que David Ospina terminara aceptando el desafío de defender el arco de Atlante.

David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México.
David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México.
Foto tomada del X de @Atlante

El experimentado guardameta llega con una amplia trayectoria internacional, luego de haber pasado por clubes como Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Nápoles y Al Nassr, además de convertirse en uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia de la Selección Colombia.

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Ahora, el reto será liderar desde el arco a un equipo que busca consolidar un proyecto competitivo bajo la dirección técnica de Miguel Herrera. Precisamente, Ospina aseguró que la ambición del entrenador y la presencia de varios jóvenes con proyección fueron factores que también pesaron en su elección.

David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México.
Colombianos en el exterior

David Ospina la 'tiene clara' en Atlante; "vengo a aportar, es un proyecto muy ambicioso"

David Ospina arquero de la Selección Colombia
Colombianos en el exterior

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