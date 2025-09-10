Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La verdad del regaño de Néstor Lorenzo a los jugadores de Selección Colombia; "sirvió mucho"

La verdad del regaño de Néstor Lorenzo a los jugadores de Selección Colombia; "sirvió mucho"

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, conversó con 'Noticias Caracol En Vivo' luego de la goleada sobre Venezuela, por la última fecha de las Eliminatorias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 01:27 p. m.
Comparta en:
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
AFP