"Me erizo, como Amparo Grisales, cuando oigo a Édgar Perea narrar mi gol en Francia 98"

Cuando el nombre de Léider Preciado apareció en la lista definitiva de la Selección Colombia para participar en el Mundial Francia 1998 solamente tenía 21 años, llevaba tres temporadas en el profesionalismo de nuestro país jugando con Santa Fe y era uno de los novatos de un equipo que dirigía Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y del que hacían parte Faryd Mondragón, Carlos 'el Pibe' Valderrama, Faustino Asprilla y Adolfo 'el Tren' Valencia, entre otros.

De ese episodio en su vida, nos habló el tumaqueño y actual entrenador en las divisiones menores de los 'cardenales' en la sección el 'Anecdotario', de Gol Caracol.

"Al principio, yo era tímido y penoso, no hablaba mucho. Ya después, ellos mismos, los jugadores grandes hicieron que uno se soltara más, pero claro con respeto porque ahí jugaban un poco de monstruos", contó Preciado inicialmente.

En dicha Copa del Mundo, el nombre del ídolo santafereño quedó en los libros históricos, ya que marcó el gol con el que la amarilla le ganó 1-0 a su similar de Túnez, en el único tanto del seleccionado nacional en la cita orbital, puesto que los otros dos duelos del grupo se perdieron 1-0 con Rumania y 2-0 frente a Inglaterra.

Leider Preciado, exjugador de la Selección Colombia AFP

Publicidad

Tener la camiseta de ese Mundial Francia 98, recordar el gol frente a los tunecinos, ¿qué le produce ahora con el paso de los años?

"Ver la camiseta es como normal. cuando veo el gol me erizo, como dice Amparo Grisales, me empiezo a emocionar con la narración de Perea (Édgar), quien con mucho sentimiento dijo "negro grande".

¿De la celebración algo especial?

"Lo que pasa es que uno lo celebró como si estuviera jugando en el fútbol colombiano y no en un Mundial. Pero después, uno se da cuenta que fue un gol que puso a vibrar al país, que dio alegrías. Ahora se dimensiona cuando vuelvo a ver el gol y lo hago con mis hijas, ellas se notan emocionadas cuando las miro de reojo".

Publicidad

Más allá de su logro personal, Colombia hizo un mal Mundial Francia 98...

"No nos fue bien porque perdemos con Rumania el primer partido y ahí fue el problema. Después le ganamos a Túnez y tuvimos que ir a pelear el paso a la ronda siguiente con Inglaterra, que tenía un equipazo".

¿Algo particular en ese partido Colombia vs. Inglaterra?

"Lo primero fue que 'Bolillo' Gómez me dijo un día antes que iba de titular y que estuviera tranquilo, que durmiera bien. Y lo otro es que Inglaterra tenía un gran equipo, con Beckham, Scholes, y Owen, entre otros, fue muy complicado. Y al final, pude cambiar la camiseta con Scholes".

¿Qué imagen le quedó de 'Bolillo' Gómez?

"'Bolillo' es un conversador, es abierto a los jugadores, te hablaba mucho, a mí mucho más por ser el joven del equipo. Él me dio la oportunidad, un agradecimiento para el 'profe'. Además de su apoyo, yo creo que todo me lo gané a pulso, además que en ese entonces no había tanto delantero jugando en el exterior".