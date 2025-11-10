James Rodríguez dejó "clase y calidad" en León y en la Liga MX; entre balances y evaluaciones

La etapa de James Rodríguez en León llegó a su fin. El colombiano jugó 85 minutos en la derrota de su equipo en la última fecha de la primera fase de la Liga MX contra Puebla, y se marchó entre los aplausos de los seguidores de su equipo.

El '10' se fue con un sinsabor por no poder culminar su paso por 'la fiera' con un triunfo, pero siempre lo dejó todo en la cancha y eso lo quiso resaltar el medio mexicano 'Soy Fiera' que dedicó un artículo al balance del jugador en el equipo de Guanajuato. "El fichaje de James Rodríguez por el Club León fue uno de los movimientos más mediáticos del Apertura 2025, y aunque su rendimiento tuvo altibajos, el colombiano mostró destellos de la clase que lo caracteriza", fue lo que comenzaron diciendo.

James estuvo en 34 encuentros con el cuadro 'esmeralda', en los que estuvo en cancha 2.475 minutos, con un aporte de cinco goles y nueve asistencias, que lo hicieron ser uno de los mejores jugadores del club en el año. Rodríguez llegó a principios de año como uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol mexicano, sin embargo no pudo lograr los éxitos que esperaba. León inició el primer campeonato del año con toda, llegando a estar en el primer puesto gran parte del campeonato, pero luego el equipo se cayó y terminó saliendo derrotado en cuartos de final frente a Cruz Azul.

El volante colombiano arribó a 'la fiera' como la gran apuesta del equipo para el Mundial de Clubes, pero tiempo después se confirmó la exclusión del equipo por pertenecer al mismo grupo económico que el Pachuca, que sí disputó la competición. A partir de ahí, el equipo mexicano comenzó a ir de capa caída y lo que inició siendo un panorama prometedor terminó por convertirse en pesadilla. En el segundo torneo del año, las lesiones le impidieron al capitán de la Selección Colombia mostrar toda su calidad, y su club comenzó a perder cada vez más, tanto así que su antiguo entrenador Eduardo Berizzo fue despedido por la dirigencia, e Ignacio Ambriz arribó con la esperanza de reconducir el camino, pero tampoco pudo conseguir victorias que le permitieran clasificar a la liguilla por el título.

El crack 'cafetero' dejó gratos momentos en su trasegar por el conjunto 'esmeralda'. Debutó el 19 de enero frente a Atlas ingresando unos minutos al campo, luego una semana después anotó su primer gol en el triunfo 1-0 de su equipo frente a Juárez, hizo su último gol el 5 de octubre en la derrota frente a Toluca, y para cerrar su ciclo dio la asistencia este fin de semana para el gol de su equipo. Según el citado diario mexicano, James no seguiría en México y tendría un nuevo destino donde intentaría prepararse de la mejor manera para afrontar la cita orbital del próximo año con la Selección Colombia. "Hoy el futuro de James es incierto aunque es una realidad que no seguirá en la Liga MX por lo que uno de sus posibles destinos sería la MLS de cara al Mundial del 2026 que jugará con la selección de Colombia".