Néstor Lorenzo y su objetivo soñado: "Hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia"

Luego de cuatro años de sequía, la Selección Colombia volverá a jugar un Mundial de fútbol y por eso tanto en la hinchada como en los jugadores hay mucha ilusión. Esas sensaciones positivas también se vive a la interna del cuerpo técnico, especialmente en el entrenador Néstor Lorenzo, quien en las últimas horas concedió una entrevista en la que contó sus objetivos de cara a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El estratega argentino, quien consiguió la clasificación a la cita orbital, tras la ausencia de la 'tricolor' en Catar 2022, habló con 'La Nación', medio de su país. De entrada reveló como administró el equipo y como se siente como seleccionador del combinado colombiano. "Nunca me pesó tomar decisiones, sí trato de equilibrar el corazón con la cabeza. Hay decisiones que se toman con el corazón y otras con la cabeza. Hay experiencias que te pueden ayudar a que tu cabeza te advierta ‘te vas a meter en un problema si haces esto’, y hay momentos en los que el corazón, o la intuición te dicen ‘debés ir por acá’, más allá de las sugerencias del entorno, con el que inexorablemente vas a confrontar. Analizo mucho mis decisiones, trato de ser coherente con lo que creo y con mis sentimientos. Y siempre fiel a un proceso. Estoy feliz de estar en Colombia, creo que siempre mostré una línea, un estilo, y ojalá que podamos hacer un gran Mundial y llegar al último día, como llegamos en la Copa América 2024", dijo DT de 59 años.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: AFP

Lorenzo también se refirió a los duros duelos que ha vivido contra la 'albiceleste', como la final de la Copa América de 2024. "Y... nos conocemos mucho con la Argentina. A mí me da satisfacción cómo juega Colombia, que trata de ser protagonista, que no se esconde. La idea es jugar bien, no ganar de cualquier manera. Y eso el equipo lo siente, cree en la idea y ahí estamos. Ojala que lleguemos bien y podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia", agregó.



De esta manera, Néstor solo tiene en mente brillar en el Mundial, en el cual ya tiene rivales en la fase de grupos. Uzbekistán, Portugal y el ganador entre Jamaica, Nueva Caledonia y RD Congo serán los primeros retos con miras a avanzar a los dieciseisavos de final. Cabe recordar, que, bajó su mandato, la selección 'cafetera' tiene un rendimiento del 70% producto de 26 victorias, 11 empates y cinco derrotas.