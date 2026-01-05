Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo y su objetivo soñado: "Hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia"

Néstor Lorenzo y su objetivo soñado: "Hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia"

En una entrevista con la prensa argentina, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre la principal meta para la Copa del Mundo de 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Selección Colombia
Álvaro Montero con Selección Colombia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad