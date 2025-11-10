Néstor Lorenzo y su reacción ante golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich; "se río por lo que le dije"

Poco a poco se siguen sumando jugadores a la concentración de la Selección Colombia y va tomando forma la concentración del equipo que dirige Néstor Lorenzo, de cara a los partidos de preparación frente a Nueva Zelanda y Australia, de los próximos 15 y 18 de noviembre en Florida y Nueva York, respectivamente.

Y en medio de esos primeros días de contacto, el entrenador Néstor Lorenzo dedicó un espacio para atender una entrevista con Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, quien ya se encuentra en territorio estadounidense al lado del seleccionado colombiano.

Uno de los temas tratados con el profesional argentino tuvo que ver con el golazo de Luis Díaz, figura actual del Bayern Múnich y que marcó un tanto del que aún hablan en Europa y en Sudamérica, por la acción previa y la dificultad que afrontó, rematando de gran manera. El guajiro, que se presentó el domingo en el cuarte montado por Colombia en Fort Lauderdale, arribó entonado y motivado al máximo para el cierre del año con el representativo de nuestro país.

"Lo grité también, me encantó cuando robó la pelota. Le dije a 'Lucho': 'hiciste una jugada de defensor, volante y delantero, las tres en diez metros. Se reía 'Lucho' por eso", contó inicialmente el DT.

Para Lorenzo lo más importante es que sus pupilos estén en un nivel relevante y que eso lo pongan al servicio del colectivo. "Díaz evitó la salida del balón y después definió bárbaro. Gracias a Dios se encuentra en un gran momento en su club. Ojalá que continúe así".

En evidente que Díaz Marulanda es nuestro principal referente a nivel internacional y de su fútbol depende mucho el funcionamiento ofensivo de la Selección Colombia, que sueña con hacer una gran participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.



¿Qué piensa Néstor Lorenzo de Nueva Zelanda y Australia?

"Vamos a jugar con dos selecciones fuertes en lo físico, muy dinámicas, intensas, una un poquito mas experimentada como Australia, que ha ido a competir a Asia para mejorar su nivel y lo ha mejorado. Son buenas pruebas, muy exigentes y vamos a tratar de ver a los mismos jugadores, darles minutos e ir filtrando una posible lista. De acá a junio o juio falta mucho tiempo y la actualidad va cambiando, pero es bueno ver qué alternativas se nos pueden dar en varias posiciones", dio Lorenzo con respecto a los preparatorios que se vienen.