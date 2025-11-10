Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo y su reacción ante golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich; "se río por lo que le dije"

Néstor Lorenzo y su reacción ante golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich; "se río por lo que le dije"

En el seno de la Selección Colombia también tuvieron que ver con la tremenda anotación de Luis Díaz en el empate 2-2 con Unión Berlín y el entrenador contó lo que habló con 'Luchito'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Néstor Lorenzo y Luis Díaz
Néstor Lorenzo y Luis Díaz con Selección Colombia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad