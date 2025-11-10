La Selección Colombia venció 2-0 a Corea del Norte y avanzó de fase en el Mundial Sub-17 de Qatar

La Selección Colombia sub-17 tuvo una positiva presentación y superó este lunes por un claro 2-0 a Corea del Norte, con anotaciones de Miguel Solarte y Santiago Londoño. Con ese triunfo, el seleccionado colombiano llegó a 5 puntos y se clasificó a la fase de dieciseisavos de final del certamen que se realiza en Doha, en Qatar, cumpliendo con el objetivo en el campeonato organizado por la FIFA. En el primer puesto del grupo G terminó Alemania, que goleó 7-0 a El Salvador.

En el duelo contra los norcoreanos, los primeros minutos presentaron a un equipo como el asiático que se mostró con intenciones de sorprender con velocidad, apertura de cancha y tratando de generar peligro en los predios del conjunto orientado por Fredy Hurtado.

Sin embargo, los colombianos supieron resistir, estuvieron atentos y fueron prácticos en la zona defensiva. En la medida en que fue corriendo el reloj, los jóvenes futbolistas de nuestro país fueron tomando confianza, cogieron el balón, lo empezaron a circular de un lado a otro con criterio y aparecieron líderes desde la zona media como Cristian Orozco y Juan José Cataño y la aparición de Santiago Londoño con referente de área tratando de aguantar y asociarse con los extremos.

Santiago Londoño celebra gol con Selección Colombia Sub-17 Getty Images

Y de esa manera, promediando el minuto 25 llegó la apertura del marcador por intermedio de Miguel Solarte, quien remató desde fuera del área y el balón terminó el fondo de la red, desatando las alegría y algarabía en las tribunas del Aspire Zone.

Ese tanto llenó de más confianza a los talentos de la Selección Colombia, que siguieron bien parados en el terreno de juego y no dejaron de proponer. Al minuto 32 se presentó un penalti por falta en contra de Santiago Londoño, quien fue el encargado de ejecutar, le pegó al balón fuerte y colocado para anotar el segundo tanto de la noche catarí.

Para la etapa complementaria, nuevamente los jugadores de Corea del Norte intentaron poner las condiciones, se fueron al frente y atacaron, además de ubicar muchos hombres en zona media, trabando, marcando y complicando. Colombia, de su lado, dejó espacios en la zona media y los rivales quisieron aprovechar. Así cuando llegaron con riesgo, el arquero Jorman Mendoza reaccionó providencialmente.

Los colombianos también reaccionaron y con Londoño se pisó el área, justo en el camino de su remate se interpuso un defensor de los asiáticos. Al final, corriendo, luchando y metiendo, Colombia sumó una importante y necesitada victoria.