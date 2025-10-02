Néyser Villarreal avisó, pero su disparo se fue desviado, en Colombia vs Noruega, Mundial Sub-20

La Selección Colombia se fue al descanso del partido contra Noruega empatando 0-0, pero la opción más clara de anotar de los 45 minutos iniciales la tuvo el atacante Neyser Villarreal.

El actual jugador de Millonarios fue elegido por el técnico César Torres para estar entre los titulares frente al combinado europeo, y ahí pudo demostrar su habilidad en el frente de ataque.

Al minuto 34, Jordan Barrera filtró la pelota para Néyser Villarreal, quien controló con derecha, se acomodó y en el borde del área sacó un potente remate de zurda, que se fue muy cerca del arco noruego. Avisó, ‘Ney’.

Así fue la jugada de Néyser Villarreal en Colombia vs Noruega, en Mundial Sub-20: