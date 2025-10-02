Síguenos en::
Néyser Villarreal avisó, pero su disparo se fue desviado, en Colombia vs Noruega, Mundial Sub-20

El ‘21’ de la Selección Colombia Sub-20 apareció como titular este jueves y tuvo una chance clara de anotar en el partido, con un remate al borde del área.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de oct, 2025
Neyser Villarreal

