Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia reclamó y la decisión cambió: polémica por penalti en Mundial Sub-20

La Selección Colombia reclamó y la decisión cambió: polémica por penalti en Mundial Sub-20

Después de que la juez central había sancionado mano adentro del área y penalti a favor de Noruega, la Selección Colombia pidió revisión, todo cambió y hubo reclamos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
La Selección Colombia enfrentó a Noruega, por la fecha 2 del grupo F del Mundial Sub-20

