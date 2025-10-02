La Selección Colombia reclamó y la decisión cambió: polémica por penalti en Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 ha dado de qué hablar en el Mundial que se está disputando en Chile. En la primera jornada, donde se impuso 1-0 sobre Arabia Saudita, hubo polémica por un gol anulado a Thamer Al-Khaibari, tras sancionarse un fuera de lugar milimétrico que dividió opiniones. Ahora, este jueves 2 de octubre, se presentó otro hecho, pero contra Noruega.

Cuando transcurría el minuto 18, Sondre Granaas se hizo con el esférico, encaró, se quitó la marca de varios y, cuando se acercó al área, remató con destino a portería. En ese momento, el defensa central, Simón García, se lanzó y el esférico pegó en su brazo. Razón por la que la juez sancionó penalti a favor del conjunto europeo, mientras que la 'tricolor' reclamaba.

Al percatarse de lo ocurrido, la Selección Colombia pidió la revisión del VAR, apelando al nuevo sistema que se está aplicando en este Mundial Sub-20, y la árbitra cambió su decisión. Eso molestó a los noruegos, quienes no podían creerlo, se tomaron la cabeza y se molestaron con la juez. Sin embargo, se mantuvo, al argumentar que fue un movimiento natural del brazo.

Alineación titular de la Selección Colombia contra Noruega, por el Mundial Sub-20 Getty Images

