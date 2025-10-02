Jhon Rentería, calidad pura en Selección Colombia: vea su gran jugada en el Mundial Sub-20

Uno de los puntos altos de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 ha sido Jhon Rentería. En la victoria 1-0 sobre Arabia Saudita, por la fecha 1 del grupo F, fue titular e importante por las bandas, con su velocidad y regate. Por eso, este jueves 2 de octubre, en el compromiso frente a Noruega, por la segunda jornada, volvió a estar desde el arranque e hizo de las suyas.

Cuando transcurría el minuto 11, le hizo un 'ocho' a Vetle Auklend, quien no pudo hacer nada y siguió de largo. Una vez se quitó la marca del defensa, emprendió una larga carrera, ganó, entró al área y sacó un potente remate, exigiendo al arquero, Einar Bøe Fauskanger, quien se estiró para evitar alguna sorpresa.

Jhon Rentería, delantero de la Selección Colombia, fue convocado para el Mundial Sub-20 Getty Images

Vea la jugada de Jhon Rentería, con Selección Colombia vs. Noruega, por el Mundial Sub-20