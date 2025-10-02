Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Rentería, calidad pura en Selección Colombia: vea su gran jugada en el Mundial Sub-20

Jhon Rentería, calidad pura en Selección Colombia: vea su gran jugada en el Mundial Sub-20

En una maravillosa demostración de su magia y dominio de balón, Jhon Rentería le hizo un lujo a un jugador de Noruega y, por poco, marca un golazo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Rentería, jugador de la Selección Colombia, en el partido contra Noruega, por el Mundial Sub-20
Jhon Rentería, jugador de la Selección Colombia, en el partido contra Noruega, por el Mundial Sub-20
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad