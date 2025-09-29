Titulares de Selección Colombia vs Arabia Saudita HOY, en el Mundial Sub-20 2025

La Selección Colombia tiene su debut este lunes 29 de septiembre en el Mundial Sub-20 2025, en el que se medirá a Arabia Saudita, en la fecha 1 de la fase de grupos del certamen orbital.

Los dirigidos por César Torres saltan a la cancha del estadio Fiscal, en Talca (Chile), donde la 'tricolor' jugará sus tres compromisos de la primera ronda del torneo de la FIFA.

Entre los nombres que más destacan en los titulares elegidos están Yeimar Mosquera, Jordan Barrera, Emilio Aristizábal, entre otros.

Cabe recordar que los otros rivales de la Selección Colombia son Nigeria y Noruega, combinados africanos y europeos, respectivamente, en la búsqueda de los octavos de final del Mundial Sub-20.

Titulares Selección Colombia vs. Arabia Saudita HOY EN VIVO, por el Mundial Sub-20: