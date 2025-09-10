Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “Hubo rechazo”: filtran plan del Fenerbahce en Medellín para fichar a Jhon Jáder Durán

“Hubo rechazo”: filtran plan del Fenerbahce en Medellín para fichar a Jhon Jáder Durán

Representantes del equipo turco debieron adelantar una ingeniosa estrategia en la capital antioqueña para quedarse con el delantero de 21 años de edad.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 10, 2025 04:54 p. m.
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, así lo convencieron para ir al Fenerbahce.jpg
Jhon Jáder Durán, así lo convencieron de ir a Turquñia
Foto: Fenerbahce.