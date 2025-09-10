“Hubo rechazo”: filtran plan del Fenerbahce en Medellín para fichar a Jhon Jáder Durán

El paso de Jhon Jáder Durán del Al Nassr de Arabia Saudita al Fenerbahce de Turquía fue considerada como una de las transferencias más importantes de la temporada en suelo otomano, motivo por el que cada detalle de su arribo es noticia en ese territorio.

A principios de 2025, el colombiano fue del Aston Villa de Inglaterra al fútbol saudí en una operación de 75 millones de euros con un contrato de 20 millones de euros por temporada, cifras con las que el equipo amarillo de Estambul no podía competir.

Sin embargo, los directivos del Fenerbahce no se rindieron y pujaron por el paisa cuando se dieron cuenta que Cristiano Ronaldo, capitán de Al Nassr, manifestó que no quería que Durán siguiera en la plantilla y que debían conseguirle equipo.

Fue así como los dirigentes turcos idearon toda una ruta para quedarse con el atacante ‘cafetero’, pero sin pagar las enormes cantidades relacionadas anteriormente.

Así lo dio a conocer el gerente deportivo del cuadro del Bósforo en declaraciones al diario alemán Bild, en donde dejó al descubierto los pasos que terminaron con el antioqueño en esa escuadra.



Filtran plan del Fenerbahce en Medellín para fichar a Jhon Durán

Devin Özek, director deportivo del club turco, manifestó que el jugador no quería ir al elenco otomano y que por ello tuvo que viajar a suelo paisa para cerrar la negociación en la que Al Nassr se comprometió a hacerse cargo de gran parte del sueldo del 'cafetero'.

“Lo traspasaron a Arabia Saudí por 75 millones de euros. Era prácticamente imposible ficharlo, sobre todo porque tenía ofertas de la Premier League”, dijo el hombre a modo de introducción.

Acto seguido, destapó el plan: “Al principio nos rechazaron. Por eso volé a Colombia para verlo. Pasé allí una semana”.

Y detalló que logró la aceptación entrando por el lado más débil o sensible del futbolista, sus seres queridos: “Intentamos convencer a su familia, a sus asesores y a él mismo; no nos rendimos. Las negociaciones no fueron fáciles”.

Incluso, manifestó que no podía volver a Turquía sin la firma del jugador: “Si el acuerdo se hubiera frustrado o hubiera surgido algún problema, yo hubiera tenido que pagarle al presidente el alquiler del avión”.

Por último, expresó que aunque el futbolista aún no ha podido brillar y que “no se entrena bien”, como dijo el portugués José Mourinho, extécnico del plantel, debido a presuntas lesiones y dolencias, espera que la contratación dé frutos: “Fue una transferencia increíble, confío plenamente en él”.