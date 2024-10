Pedro Zape y su advertencia a la Selección Colombia: "Los chilenos son difíciles"

Este martes 15 de octubre, la Selección Colombia se enfrentará a Chile por el duelo correspondiente a la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Es por eso que, previo al inicio del compromiso, en Gol Caracol charlamos conPedro Zape , guardameta histórico de la ‘tricolor’, pero que es un total conocedor del fútbol chileno, teniendo en cuenta que, siendo integrante del cuerpo técnico liderado por Reinaldo Rueda, fue preparador de arqueros del cuadro ‘austral’ desde 2018 hasta 2021.

“Los chilenos son difíciles, son grupos que se basan desde su convicción y sus ganas de lograr lo que ellos quieren. Pero yo creo que Colombia va a superar todas estas cuestiones del performance y no está tan lejos de quedarse con el juego”, indicó de entrada el exguardameta de ahora 75 años.

Selección de Chile en Eliminatorias - Foto: AFP

¿El calor de Barranquilla ‘pega duro’?

De acuerdo a la polémica creada en pasadas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas, con los argentinos como protagonistas, Pedro Zape fue contundente en el tema del horario y clima que se vive en Barranquilla.

Evidentemente, es innegable afirmar que el calor en la ‘arenosa’ se va a sentir y más a las 3:30 p.m. (hora local), que es el horario en el que se jugó contra la ‘albiceleste’ y también se jugará frente a Chile, este próximo martes. No obstante, esto no es cosa del otro ‘mundo’ y menos para los argentinos, quienes también juegan a condiciones climáticas extremas en el rentado local.

“No pueden ser las críticas en contra del calor de Barranquilla porque a veces en Argentina, sobre todo en verano, es duro. Y cuando se tiene que jugar con la otra cara de la moneda que es el frío, también es difícil allá”, indicó de manera contundente Pedro Zape, en charla con Gol Caracol.

Sumado a eso, el histórico golero de la ‘tricolor’ se refirió a una anécdota que recordó cuando vestía la camisa de la Selección Colombia y, por las condiciones en las que se jugó, se vio afectado bajo los tres palos. No obstante, al final pudo sacarlo adelante, así como espera suceda este martes 15 de octubre, por parte de ambas escuadras.

James Rodríguez celebra su gol con la Selección Colombia frente a Argentina, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

“Yo me acuerdo de una Eliminatoria, y uno siendo arquero, como último hombre se tiene que ser prácticamente un técnico dentro del campo. Y una vez no me salía la voz, la mandíbula no me daba, yo tenía que dirigir, pero no. Ahora que uno recuerda, jugar ante esas dos condiciones climáticas, sea el frío o el calor, es difícil, pero uno tiene que superarlo”, concluyó Zape, en Gol Caracol.