¿Por qué Gianni Infantino y Alejandro Domínguez están en Colombia? La FCF explicó todo

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio la bienvenida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quienes arribaron al país para cumplir una importante agenda institucional que combina actividades deportivas, sociales y diplomáticas.

Los máximos dirigentes del fútbol mundial y sudamericano fueron recibidos por directivos de la Federación en su llegada a Colombia, un encuentro que quedó registrado en fotografías en las que se observa un cordial saludo antes del inicio de las actividades oficiales.

La visita comenzará este viernes en la ciudad de Cali, donde Infantino y Domínguez asistirán al 'Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas', un evento que se desarrollará en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana y que busca promover la práctica del fútbol entre la población infantil, resaltando el deporte como una herramienta de inclusión, formación y desarrollo.

𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔, 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗜𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼.



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La presencia de los dos dirigentes representa un respaldo a las iniciativas que impulsa la Federación Colombiana de Fútbol en materia de crecimiento del deporte base y fortalecimiento de los programas dirigidos a las nuevas generaciones.



Posteriormente, la agenda continuará en el ámbito institucional y diplomático. En horas de la tarde, Gianni Infantino acompañará el acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ceremonia prevista para las 3:00 p.m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Gianni Infantino; presidente de la FIFA Fotografía de: AFP

Desde la Federación Colombiana de Fútbol destacaron la importancia de esta visita, considerando que, con ello, se fortalecen los vínculos entre FIFA, CONMEBOL y fútbol colombiano. Por eso, en un comunicado, la FCF agradeció la presencia de Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, resaltando el respaldo que ambos dirigentes brindan al desarrollo del fútbol colombiano y a las diferentes iniciativas lideradas por la entidad.