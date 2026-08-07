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¿Por qué Gianni Infantino y Alejandro Domínguez están en Colombia? La FCF explicó todo

La presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de la Conmebol, en territorio 'cafetero', sorprendió a más de uno, pero hay razones para ello.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Colombia
Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Colombia
Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio la bienvenida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quienes arribaron al país para cumplir una importante agenda institucional que combina actividades deportivas, sociales y diplomáticas.

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Los máximos dirigentes del fútbol mundial y sudamericano fueron recibidos por directivos de la Federación en su llegada a Colombia, un encuentro que quedó registrado en fotografías en las que se observa un cordial saludo antes del inicio de las actividades oficiales.

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La visita comenzará este viernes en la ciudad de Cali, donde Infantino y Domínguez asistirán al 'Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas', un evento que se desarrollará en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana y que busca promover la práctica del fútbol entre la población infantil, resaltando el deporte como una herramienta de inclusión, formación y desarrollo.

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La presencia de los dos dirigentes representa un respaldo a las iniciativas que impulsa la Federación Colombiana de Fútbol en materia de crecimiento del deporte base y fortalecimiento de los programas dirigidos a las nuevas generaciones.

Posteriormente, la agenda continuará en el ámbito institucional y diplomático. En horas de la tarde, Gianni Infantino acompañará el acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ceremonia prevista para las 3:00 p.m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Fotografía de: AFP

Desde la Federación Colombiana de Fútbol destacaron la importancia de esta visita, considerando que, con ello, se fortalecen los vínculos entre FIFA, CONMEBOL y fútbol colombiano. Por eso, en un comunicado, la FCF agradeció la presencia de Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, resaltando el respaldo que ambos dirigentes brindan al desarrollo del fútbol colombiano y a las diferentes iniciativas lideradas por la entidad.

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