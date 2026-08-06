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Gol Caracol  / La UEFA mira con desconfianza a Gianni Infantino, presidente de FIFA; "intentó desfigurar el fútbol"

La UEFA mira con desconfianza a Gianni Infantino, presidente de FIFA; "intentó desfigurar el fútbol"

Desde la UEFA se mantienen en su posición de alejamiento de las posturas y propuestas de Infantino, quien sigue en el 'ojo del huracán' por su propuesta de privatizar los mundiales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Gianni Infantino con la Copa del Mundo
Gianni Infantino con la Copa del Mundo
AFP

La UEFA expresó este jueves, tras el comité de crisis de FIFA celebrado en Rabat, que el organismo europeo "dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino". "Esa postura se mantiene", afirman a Efe fuentes de UEFA al ser cuestionados por las consecuencias del comité de FIFA celebrado en Marruecos.

"Las federaciones de la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones impuestas para la no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas de privatización de las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que nunca más se volverían a realizar intentos de desfigurar el fútbol de esta manera. Estas condiciones no se han cumplido", subrayan desde la UEFA.

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"Además, la UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene. El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada". Así reaccionó UEFA hoy tras un comité de FIFA ayer en Rabat donde el organismo mundial reconoció que había cometido errores en su proyecto fallido del FIFA Forward Entreprise (FFE).

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La FIFA afirmó que se equivocó en la gestión de ese proyecto, que pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados, si bien advirtió de que no tolerará "ningún ataque" a su integridad y de que tomará todas "las medidas necesarias" para defender su reputación.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
AFP.

En un comunicado de prensa, el organismo explicó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y admitió que éste "debería haberse gestionado de otra manera" y que también se cometieron errores "tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación".

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