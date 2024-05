Rafael Santos Borré tiene claro que la Selección Colombia será "protagonista" de la Copa América

Recientemente, el cuerpo técnico de la Selección Colombia, en cabeza de su director técnico, Néstor Lorenzo, anunció la lista de convocados del combinado nacional en donde uno de los nombres que resaltan es el de Rafael Santos Borré, delantero que viene siendo parte importante del proceso del seleccionador argentino, siendo uno de los más recurrentes en su planteamiento táctico.

La mencionada convocatoria está destinada para los próximos cruces preparatorios para la Copa América de Estados Unidos 2024, partidos en donde la 'Tricolor' se enfrentará al anfitrión de la competición y luego a Bolivia.

Así las cosas, el barranquillero, en declaraciones recogidas por 'Globo Esporte', habló del papel protagónico que Colombia espera tener en la máxima competición continental a nivel selecciones de esta parte del mundo. "Colombia está en un buen momento. He estado en las convocatorias. Es un torneo muy importante para nosotros. Es algo grandioso estar en la selección nacional y representar a nuestro país. Me gusta sentirme parte del club y de la selección. Que tienes un trato. Me gusta jugar, ser competitivo", fueron las primeras palabras de Borré.

"Sí, vamos con la mentalidad de ser protagonistas. Siento que no vamos a cambiar esta forma de pensar y la serie de juegos que tendremos. Estamos en el mismo grupo que Brasil y nos volveremos a enfrentar. Es una combinación hermosa y especial. Siempre quieres jugar contra los grandes. Será difícil. Brasil es uno de los grandes. Es una oportunidad", terminó por declarar el delantero de Internacional de Porto Alegre respecto a la Copa América.

Más declaraciones de Rafael Santos Borré

Sobre su primer gol con Internacional

"Estaba la ansiedad, el cambio de jugadores, campos, partidos y competiciones en secuencia. Teníamos salidas cada tres días, dos días y medio. No logramos una recuperación óptima y ya estábamos jugando de nuevo. Esto hizo que la ansiedad fuera constante. Cuando marqué el primer gol, estaba un poco más relajado. Y luego, en el siguiente juego, pude aflojarme más"

Respecto a su competencia con Enner Valencia y los demás atacantes en la delantera

"Hay otras buenas opciones para el entrenador, Alario, Lucca. Pero él (Valencia) en particular, tenemos muchas cualidades similares. A él le gusta salir de la caja, a mí también. Tendremos que entendernos cuando uno se vaya, el otro estará dentro del área. Al cambiar, podemos hacer mucho daño a los oponentes. Esperamos ser una fórmula para conseguir muchas victorias".

Su relación con los compañeros en Internacional

"Siempre quiero buenos jugadores juntos. Tenemos un equipo muy competitivo, con jugadores de gran calidad y energía. Y para nosotros, es bueno que podamos estar todos juntos y entendernos. Eso es lo que queremos. Cuando paró, pudimos recuperar a Alan (Patrick), Enner (Valencia), Charly (Aránguiz), jugadores con una visión diferente del juego y que ayudan mucho".