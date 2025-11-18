Síguenos en::
Investigan y destituyen a jueza argentina por documental oculto sobre Diego Armando Maradona

Investigan y destituyen a jueza argentina por documental oculto sobre Diego Armando Maradona

El escándalo estalló en mayo, justo cuando avanzaba el juicio que buscaba establecer las responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte ocurrida en 2020.

Por: AFP
Actualizado: 18 de nov, 2025
Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas en la historia
