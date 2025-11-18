A famosa futbolista robaron su casa, dejaron todo hecho añicos; "al menos hubieran limpiado..."

Alisha Lehmann juega en la actualidad en el Como, de Italia, y hace parte del plantel de la Selección de Suiza, que recientemente participó en la Eurocopa de Naciones que organizó la Uefa. Más allá de la práctica del fútbol, la atacante tiene un éxito sin precedentes en las redes sociales, especialmente en Instagram en donde es seguida por más de 16 de millones de personas. Y ahora ha sido foco de atención por un robo que le hicieron en su casa y que ella mismo denunció.

Para Lehmann no están saliendo las cosas en el plano deportivo, como quiera que su experiencia en el referido club no es la mejor, ya que no tiene la continuidad esperada, y ahora se sumó el susto y la decepción que le produjeron los asaltantes, tal y como lo registró el diario español 'Sport'.

"En el vídeo compartido en la red social de Meta, la jugadora del Como denunciaba con humor lo que ha tenido que sufrir: "La próxima vez que robéis en mi casa, por favor, limpiadla", se leyó el medio español.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles de lo sucedido y tampoco se revelaron las pertenencias que le fueron hurtadas a la famosa y atractiva Alisha, quien dejó entrever la indignación que le trajo el episodio. Además, confesó que es "un poco obsesiva–compulsiva", por lo que entró en estado de nervios e ira al llegar a su vivienda y ver todo revolcado, tirado por un lado y otro, en total desorden.

"Las autoridades italianas se encuentran investigando lo sucedido, pero aún no han entregado reportes al respecto", se publicó en el diario 'The Sun'.

Lo positivo para Alisha Lehmann fue que cuando los ladrones irrumpieron en la casa ubicada cerca al lago de Como ella se encontraba haciendo unas diligencias fuera, por lo que el susto solamente lo vivió al llegar para descansar.

Hay que recordar que no es la primera vez que la suiza es robada, como quiera que cuando mantenía una relación sentimental con el futbolista Douglas Luiz, de Juventus, se informó de un millonario hurto en su mansión en la ciudad de Turín.