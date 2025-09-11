Se cae primer ‘hombre gol’ de Selección Colombia para partidos de octubre

La Selección Colombia obtuvo su clasificación al Mundial en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y ya confirmó sus encuentros de preparación para el campeonato orbital.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo enfrentarán en Estados Unidos a México y Canadá los días 11 y 14 de octubre, respectivamente, en Arlington (Texas) y Harrison (Nueva Jersey).

Posteriormente, en las fechas FIFA de noviembre, también en suelo estadounidense, los adversarios serán Nueva Zelanda y Nigeria.

La importancia de ganar esos cotejos pasa por quedar en la mejor ubicación posible del ‘ranking’ FIFA de noviembre, listado que servirá de base para el sorteo de grupos del Mundial, evento previsto para el 5 de diciembre de 2025.

Y como el objetivo de Colombia es ser cabeza de serie como integrante de bombo 1 o por lo menos no salirse del bombo 2 para tener un grupo favorable en el sorteo, es necesario que los fogueos sean afrontados con la mejor nómina posible para conseguir la mayor cantidad de puntos en disputa.

En ese sentido, ya hay una primera baja, por lo menos para los encuentros de octubre, cuya convocatoria será publicada en 3 semanas.



Selección Colombia pierde a primer delantero para amistosos contra México y Canadá

Se trata del atacante antioqueño de 21 años de edad Jhon Jáder Durán, que según se supo, está delicadamente lesionado y su recuperación tardaría cerca de un mes.

En consecuencia, no tendrá competencia con su club, el Fenerbahce de Turquía, en varias fechas de la liga local y al menos en una de la Liga de Europa.

Esto lo deja afuera del radar de Néstor Lorenzo, que no lo tuvo en cuenta para las últimas 2 jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas debido a la misma lesión, por la cual no necesitaría operación y de la que será tratado en Barcelona, España, añadió la prensa de Estambul.

Durán no está con la Selección desde el sábado 7 de junio de 2025, un día después del 0-0 en Barranquilla contra Perú en cumplimiento de la fecha 15 del camino clasificatorio a la Copa del Mundo.

En ese entonces se rumoró que hubo un altercado en el vestuario con el jugador, incidente del que recientemente dio detalles el asistente técnico Luis Amaranto Perea. Lo particular es que cuando Durán se separó del elenco patrio dijo haberse desvinculado por un dolor lumbar.