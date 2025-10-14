Se calienta Colombia Sub-20 vs. Argentina en semifinal del Mundial; "hay que irlos a buscar"

César Torrres, técnico de la Selección Colombia Sub-20, atendió a los medios de comunicación a horas de la semifinal frente a Argentina, de este martes en la ciudad de Santiago, desde las 6 de la tarde. Y el entrenador de nuestro país dejó en claro varios temas e hizo una invitación a sus jugadores para pensar solamente en lo futbolístico y no dejarse sacar del importante juego ante probables provocaciones y rencillas que quedaron del Sudamericano de la categoría.

Acá las declaraciones de Torres:

El presente de Colombia

"Saludo especial a todos, en la Colombia Sub-20 estamos bien, disfrutando día a día, también de cada entrenamiento, ahora hay muchas cosas en la cabeza. Tranquilos porque hay mucho trabajo, tenemos mucha exigencia y ahora hacer un gran entrenamiento para dejar el día listo".

La meta de su equipo

"Nosotros nos vamos a ocupar de lo que pasa en la cancha, de eso se tiene que ocupar el equipo, nosotros del cuerpo técnico vamos a hacer un análisis del rival, que los muchachos tengan la certeza de lo que van a hacer, con inteligencia emocional, que estemos aterrizados, eso tiene que hacer Colombia".



Para tener en cuenta

"Justo hay que tener inteligencia emocional, competir con lealtad, valentía, en cada pelota que haya lo que quiere Colombia es imponerse, después jugar, irlos a buscar, por mi cabeza pasa lo futbolístico, llevarlos a donde somos importantes, no dejarnos llevar donde ellos podrían tener fortalezas".

La final del Mundial

"Debemos jugar nuestra primera final en un Mundial, con la ilusión y el sueño de hacerlo. Hay algo muy claro que se los dije a ellos (los jugadores): nosotros si mantenemos esa regularidad futbolística, debemos ser los campeones del Sudamericano, porque fuimos allá el mejor equipo, ustedes pueden decir cómo pueden ser los mejores sin ser campeones, pero tuvimos al goleador, la valla menos vencida, la Selección con más goles y vinimos al Mundial y les dije también que si Colombia logra mantener la regularidad en resultados y futbolística seguramente estará disputando ese título".

