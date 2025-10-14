Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Se calienta Colombia Sub-20 vs. Argentina en semifinal del Mundial; "hay que irlos a buscar"

Se calienta Colombia Sub-20 vs. Argentina en semifinal del Mundial; "hay que irlos a buscar"

Este martes, en la antesala del último entrenamiento antes de la semifinal del Mundial de Chile 2025, en la sede de Colombia se abrieron las puertas y quedaron cosas claras para el duelo con los argentinos.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
César Torres
César Torres, técnico de Selección Colombia Sub-20 - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad