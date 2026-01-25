Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-1 Santa Fe

Junior de Barranquilla consiguió este domingo un triunfo por 2-1 ante Millonarios en El Campín, donde puso fin a una racha de siete derrotas consecutivas como visitante frente al conjunto capitalino y sumó su primera victoria del año, en un partido que agudizó el mal arranque del equipo azul en la Liga BetPlay I-2026.

El campeón vigente se impuso con goles de Teófilo Gutiérrez y Jermein Peña, ambos en el primer tiempo, mientras que Millonarios había logrado igualar transitoriamente con un tanto del argentino Rodrigo Contreras, que anotó su primer gol en el fútbol profesional colombiano.

El resultado dejó al equipo dirigido por Hernán Torres con dos derrotas en dos jornadas y bajo creciente presión.

Junior golpeó primero con una jugada colectiva que culminó Teófilo Gutiérrez para silenciar El Campín y, aunque Millonarios reaccionó con el empate, volvió a quedar en desventaja antes del descanso tras un cabezazo de Peña.



Millonarios vs. Junior - Fecha 2 Liga BetPlay I-2026. COLPRENSA.

La jornada del Torneo Apertura comenzó el viernes con la victoria por 2-1 de Internacional de Bogotá sobre Cúcuta Deportivo en el estadio Metropolitano de Techo, un resultado clave para el conjunto capitalino en su lucha por salir de la parte baja de la tabla.

Ese mismo día, Deportes Tolima confirmó su buen inicio de campeonato al vencer por 2-0 a Alianza Valledupar en el estadio Manuel Murillo Toro, con goles de Juan Pablo Torres y Yhorman Hurtado. El conjunto de Ibagué sumó su segunda victoria consecutiva, mientras que Alianza continúa sin puntos en el torneo.

El sábado se abrió con un empate sin goles entre Deportivo Pereira y Fortaleza en el estadio Centenario de Armenia, en un partido de pocas opciones claras de gol.

Más tarde, Llaneros y Atlético Bucaramanga empataron 1-1 en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en un partido intenso en el que el conjunto visitante llevó la iniciativa ofensiva. Carlos Barreiro abrió el marcador para el equipo local, mientras que Luciano Pons igualó antes del descanso para el cuadro dirigido por Leonel Álvarez.

En Cali, el Deportivo Cali consiguió su primer triunfo del semestre al vencer por 3-1 al Independiente Medellín en el estadio Deportivo Cali, un resultado que le permitió tomar aire en la tabla del descenso y reconciliarse con su hinchada. Para el Medellín, la derrota profundizó un inicio irregular de torneo.

Independiente Medellín enfrenta a Deportivo Cali, por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026 Archivo de Colprensa

La jornada sabatina se cerró en Tunja con el triunfo por 1-0 del América de Cali sobre Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, victoria con la que el equipo dirigido por David González se consolidó en la parte alta de la clasificación tras dos fechas disputadas.

En el cierra, Once Caldas y Santa Fe se dieron cita en Manizales, pero todo quedó en un empate 1-1. Franco Fagúndez puso en ventaja al 'león' y Kevin Cuesta cumplió con 'la ley el ex' y selló la paridad.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026