Miguel Borja y la millonada que ganara en Al Wasl; Cruz Azul se quedó 'corto'

Miguel Borja protagoniza uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes, esta vez fuera del continente americano. El delantero colombiano, con pasado reciente en River Plate y una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, tomó la decisión de continuar su carrera en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, impulsado principalmente por una oferta económica que superó con claridad las propuestas que tenía sobre la mesa, entre ellas la de Cruz Azul.

Según información revelada por 'TV Azteca Deportes', el club mexicano intentó seducir al atacante con una propuesta importante, pero insuficiente frente a la del Medio Oriente. “Si bien es cierto que La Máquina le ofrecía un salario de 3 millones de dólares anuales, la oferta de Medio Oriente fue aún mayor”. Esta diferencia marcó el rumbo de las negociaciones y terminó inclinando la balanza a favor del conjunto que milita en la UAE Pro League.

El aspecto económico fue determinante en la decisión del delantero colombiano. “El ex River Plate priorizó su estabilidad económica antes que lo deportivo y firmó contrato con el equipo que milita en la UAE Pro League y cuyos detalles del acuerdo aún no se conocen. Sin embargo, distintos reportes aseguran que Borja recibió una oferta de 4 millones de dólares al año para firmar por el Al Wasl, la cual fue imposible de rechazar, no solo por el dinero, sino también por la necesidad de jugar de forma profesional”. Con este salario, Borja se ubica entre los futbolistas colombianos mejor remunerados en el exterior, consolidando un salto financiero significativo en su carrera.

La negociación con los 'cementeros', por su parte, estuvo marcada por la incertidumbre y los obstáculos administrativos. “El colombiano esperó un mes para que Cruz Azul le ofreciera el contrato y sea presentado ante los aficionados, donde incluso conoció y entrenó junto a sus ‘compañeros’. No obstante, el club se vio envuelto en un problema: no contaba con el cupo de jugador extranjero necesario para registrar a Borja, debido al regreso de Camilo Cándido, defensor uruguayo. Este pasado 22 de enero, finalmente el jugador desistió de su fichaje por La Máquina tras una larga espera y, ante la posibilidad de jugar en Medio Oriente, no dudó a la hora de aceptar la propuesta del Al Wasl, que tenía todo listo para concretar su llegada”.

