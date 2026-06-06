Selección Colombia vs Jordania, EN VIVO; hora y dónde ver el partido previo al Mundial 2026

La Selección Colombia pone punto final a sus compromisos de fogueo, pensando en el Mundial 2026. Este domingo 7 de junio, en el estadio Snapdragon, en San Diego, Estados Unidos, juega contra Jordania, equipo que también se hizo con un lugar en la cita orbital. Razón por la que, de seguro, ninguno se guardará nada.

El partido contará con la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/), a partir de las 5:00 de la tarde (hora Colombia) con la previa, mientras que la pelota rodará a las 6:00 p.m.

Allí, estará acompañado de Carlos Alberto Morales, con su emotiva narración; Javier Hernández Bonnet, con su análisis detallado de lo que ocurre en cancha; Julián Capera, quien ve los movimientos tácticos y cumple con sus datos; Rodolfo de Paoli y Alexis García, aportando desde sus experiencias y amplios conocimientos.

¿A qué hora y dónde ver Selección Colombia vs. Jordania?

Día: domingo 7 de junio de 2026.

Hora: 6.00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Snapdragon, en San Diego (Estados Unidos).

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams), el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/)



Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dando una charla en medio de un entrenamiento AFP

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Historial entre Colombia y Jordania

A lo largo de la historia, ambas selecciones solo se han enfrentado una vez. Dicho encuentro se llevó a cabo el 6 de junio de 2014, en el estadio Nuevo Gasómetro, casa del club San Lorenzo de Almagro, en territorio argentino. Allí, la 'tricolor' ganó 3-0, con goles de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Fredy Guarín.

Últimos resultados de Colombia y Jordania

Así le ha ido a Jordania



Suiza 4-1 Jordania

Jordania 2-2 Nigeria

Jordania 2-2 Costa Rica

Jordania 2-3 Marruecos

Arabia Saudita 0-1 Jordania

Así le ha ido a Colombia



Colombia 3-1 Costa Rica

Colombia 1-3 Francia

Croacia 2-1 Colombia

Colombia 3-0 Australia

Colombia 2-1 Nueva Zelanda

Jordania, rival de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatorias al Mundial 2026 AFP

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Grupos de Colombia y Jordania en el Mundial 2026

Grupo J

1. Argentina

2. Argelia

3. Austria

4. Jordania

Grupo K

1. Portugal

2. República Democrática del Congo

3. Uzbekistán

4. Colombia

Convocatorias de Colombia y Jordania para el Mundial 2026

Convocados de Colombia

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Davinson Sánchez (Galatasaray), Deiver Machado (Nantes), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Mallorca), Santiago Arias (Independiente), Willer Ditta (Cruz Azul), Yerry Mina (Cagliari).

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Mediocampistas: Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), John Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Camilo Portilla (Paranaense), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Richard Ríos (Benfica).

Delanteros: Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Real Betis), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar), Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Javier Suárez (Sporting CP).

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, dando indicaciones a Luis Díaz AFP

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Convocados de Jordania

Arqueros: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein SC), Noor Bani Ateyah (Al-Faisaly Amman), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat).

Defensas: Mohammad Abu Hasheesh (A-Karma), Abdullah Nasib(Al Zawraa), Husam Abudahab (Al-Faisaly Amman), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abualnadi (Selangor), Saleem Amer Obaid (sin equipo), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly Amman), Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya).

Mediocampistas: Noor Al-Rawabdeh (Salengor), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Saadeh (A-Karma), Rajaei Ayed (Al-Huissen), Amer Jamous (sin equipo), Mohammad Al-Daowud (Al-Wehdat).

Delanteros: Mahmoud Al Mardi (Al-Huissen), Odeh Al Fakhouri (Pyramids), Mousa Al-Tamari (Stade Rennais), Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca), Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra Lokomotiva), Ali Olwan (Al-Sailiya).