Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver la Kings World Cup Nations

Selección Colombia vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver la Kings World Cup Nations

Este domingo, la Selección Colombia debuta en la Kings World Cup Nations 2026, donde espera empezar con victoria, después de haber sido finalista en la pasada edición.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia viene de ser finalista en la pasada edición de la Kings World Cup Nations
La Selección Colombia viene de ser finalista en la pasada edición de la Kings World Cup Nations
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad