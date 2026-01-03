Selección Colombia vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver la Kings World Cup Nations

La Selección Colombia comienza su camino en la Kings World Cup Nations 2026, la competencia internacional de fútbol 7 que se desarrolla en Brasil del 3 al 17 de enero. En esta edición, el torneo reúne a 20 escuadras distribuidas en cinco grupos de cuatro equipos cada uno, y se caracteriza por un fútbol dinámico y lleno de espectáculo.

En esta ocasión, la 'tricolor' integra el Grupo A, junto con Marruecos, Chile y Países Bajos. El primer desafío de los 'cafeteros' será precisamente frente a Marruecos, en un duelo que marca su debut en esta gran cita futbolística. El partido será el domingo 4 de enero, a las 4:00 p.m. (hora de Colombia), en el marco de la fase de grupos de la competición.

La sede central del torneo es Sao Paulo, Brasil, donde se llevan a cabo todos los encuentros de esta innovadora copa de selecciones. El estadio principal utilizado es el denominado Trident Arena, conocido por albergar partidos de la Kings League Brasil y que ahora recibe a las mejores selecciones del mundo en este formato.

En cuanto a la transmisión, la Kings World Cup Nations 2026 se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium, que ofrece los partidos en directo para sus suscriptores en Latinoamérica. Todos los encuentros, incluido el debut de la Selección Colombia, serán transmitidos en esta plataforma de streaming, con el canal de ESPN disponible.



La Selección Colombia debuta en la Kings World Cup Nations 2026, contra Marruecos Getty Images

Publicidad

A qué hora y dónde ver a la Selección Colombia vs. Marruecos, por la Kings World Cup Natios 2026

Día: domingo 4 de enero.

Hora: 4:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Trident Arena (Sao Paulo).

Jornada: fecha 1 del grupo A.

Transmisión: Disney+ Premium.



Convocados de la Selección Colombia para la Kings World Cup Nations 2026