Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / César Torres: "Soñamos con levantar la primera Copa del Mundo para Colombia"

César Torres: "Soñamos con levantar la primera Copa del Mundo para Colombia"

El estratega de la ‘tricolor’ ultima detalles para el debut de Colombia en el Mundial Sub-20, que se llevará a cabo en Chile, donde enfrentará en fase de grupos a Noruega, Nigeria y Arabia Saudita.

Por: Javier García
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20
César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad