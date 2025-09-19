César Torres: "Soñamos con levantar la primera Copa del Mundo para Colombia"

La Selección Colombia Sub-20 afina detalles para su debut en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Cabe recordar que los dirigidos por César Torres harán su estreno en el grupo F frente a Arabia Saudita, en la ciudad de Talca.

Si bien aún no se ha hecho oficial la nómina definitiva que participará en la cita orbital en suelo austral, se conoció que los jugadores Keimer Sandoval y Jhon Montaño fueron desafectados de la concentración del combinado 'cafetero'. Según explicó el entrenador, a pesar de los esfuerzos realizados, los futbolistas no lograron adaptarse a las normas disciplinarias del equipo.

“Agotamos todos los recursos con ellos, porque no se adaptaron a las normas disciplinarias”, declaró César Torres durante la conferencia de prensa.



"Uno de los objetivos era de servir de sparring de la selección de mayores"

César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 AFP

El estratega de la Selección Colombia Sub-20 se mostró satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora con el grupo de jugadores. Asimismo, destacó que su objetivo principal es claro: ganar la primera Copa del Mundo Sub-20 para el país, aunque reconoce que debe ir paso a paso.

Publicidad

"Uno de los objetivos claros era ser sparring de la Selección de Mayores, que es una gran oportunidad de aprendizaje. Después, cuando ellos van a jugar su partido contra Venezuela, nos ocupamos de trabajar con dos objetivos: uno, seleccionar los jugadores que vamos a tener en el Mundial, y se hizo en la práctica con Paraguay. Se le dio la oportunidad a jugadores que tenemos en observación para definir su situación, siempre con el objetivo de ganar, pero priorizando el objetivo de seleccionar los chicos que vamos a tener".

Y agregó: "Cada partido nos da los insumos para seguir trabajando. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra idea. Un equipo con alta competitividad, que presiona, que intenta controlar el juego, ganando duelos y siempre busca atacar el arco contrario. Vamos por buen camino. Estamos hoy a 10 días de debut y estamos aprovechando el tiempo al máximo".

Jugadores de la Selección Colombia Sub-20. AFP

Publicidad

Torres también destacó la regularidad de varios de sus jugadores: "Después del Sudamericano, la mayoría de jugadores comenzaron a tener más competencia en sus clubes. Es muy prematuro tener la titular, porque más que un entrenador tener el equipo para el primer partido, es momento de tener tacto".

La meta, según el entrenador, está trazada: "Nosotros queremos competir para ganar, pero antes de llegar a ese partido siete está el partido uno, y ese es el que nos interesa. Hay que ganarlo y después preparar el segundo y así sucesivamente, e ir escalando cada uno de esos siete partidos que soñamos con jugar y conseguir la mayoría de victorias posibles, para así levantar la primera Copa Mundial para el país".

En cuanto al análisis de los rivales, César Torres comentó: "Tenemos el análisis de cada uno de ellos. A Arabia lo enfrentamos en Egipto y aquí hemos tenido la oportunidad de verlo competir con Paraguay y también con México (...) Colombia debe tener el liderazgo y debe ser protagonista y clasificar primero, respetando cada uno de los adversarios".