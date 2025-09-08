Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Wilton Sampaio, el árbitro para Venezuela vs Colombia; "tiene un estilo de arbitraje europeo"

Wilton Sampaio, el árbitro para Venezuela vs Colombia; "tiene un estilo de arbitraje europeo"

En la previa al juego entre la Selección Colombia y Venezuela por las eliminatorias, en el Gol Caracol consultamos con el analista arbitral José Borda para conocer más sobre el árbitro del partido.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:40 p. m.
Wilton Sampaio, árbitro del partido entre Venezuela y Colombia
Foto: AFP