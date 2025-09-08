Wilton Sampaio, el árbitro para Venezuela vs Colombia; "tiene un estilo de arbitraje europeo"

El árbitro brasileño Wilton Sampaio será el encargado de dirigir este martes el partido entre la selección de Venezuela y la Selección Colombia por la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. El juez de 43 años fue designado por la Conmebol para impartir justicia en el estadio Monumental de Maturín.

Por lo cual, en conversación con Gol Caracol, el analista arbitral José Borda dio sus impresiones sobre la terna del juego. "Bueno, es una terna brasileña, encabezada por Wilton Sampaio, un árbitro que tiene muchísima experiencia, muchísimo recorrido en el ámbito internacional, no tanto en Sudamérica sino en el mundo, ha sido invitado por la UEFA a muchos torneos a pitar partidos, o sea que por los árbitros no tenemos que preocuparnos, porque es un árbitro que ofrece las garantías necesarias para ese partido".

Acto seguido, habló del estilo del juez brasileño. "Sampaio es uno de los árbitros que más bien deja jugar, que le da continuidad al partido, que no corta, no para el juego por nimiedades. Este tiene un estilo de arbitraje europeo. ¿Por qué? Porque a veces se exagera, le da mucha continuidad a los partidos, no es de los que paran el partido por cualquier falta. Por eso es que es un buen árbitro, por eso es que le ha dado muy buenos resultados en el ámbito internacional, porque la verdad, de Sudamérica, es uno de los mejores".

Por otra parte, el analista se refirió a la cantidad de tarjetas que normalmente saca el árbitro en los partidos. "No es muy tarjetero. El promedio de tarjetas que tiene en esta eliminatoria es de tres por partido. O sea, él sabe manejar, sabe hacerse creer de los jugadores. Los jugadores respetan las decisiones de Sampaio por el recorrido y la experiencia que tiene, entonces este no es de los que impone su autoridad a punta de tarjetas, no, sabe conciliar, sabe tratar al jugador y los jugadores se ganan el respeto del árbitro y le brindan el respeto precisamente porque acierta en las decisiones que toma".

Wilton Sampaio, quien también arbitró el partido entre Colombia y Perú por las eliminatorias Foto: AFP

Además, a la pregunta sobre si Sampaio hace mucho uso del VAR para pitar jugadas o si es de los que arbitra bajo su criterio en el campo afirmó: "Es uno de los árbitros, de los pocos árbitros que se comprometen en el campo. Él toma decisiones en el campo, toma decisiones en las áreas. Si hay alguna jugada, obviamente, algún incidente perdido que llamamos en el arbitraje, que no ve, pues obviamente el VAR le entra a ayudar. Pero es uno de los árbitros que se compromete. Él va a pitar y eso ya ha dado resultado en FIFA. Él no va a esperar que el VAR tome las decisiones por él. No, se compromete y si acaso hay algún exceso o hay alguna equivocación, para eso está el VAR, para que lo corrija, pero es de los árbitros que se compromete a tomar decisiones en el campo".

Sin embargo, Borda lanzó algunas advertencias a la selección Colombia, para que no tenga problemas con el árbitro en el juego frente a los venezolanos. "Este árbitro no es de los que se deja gritar, no es de los que se deja encarar por parte del jugador, Colombia tiene que cuidarse más estrictamente en no cometer faltas en las áreas o faltas que den para tarjeta roja, porque en eso si es muy estricto, muy cuidadoso, aplica la ley como es, a raja tabla. No se pone a manejar los partidos o las tarjetas. Jugador comete la falta, jugador que lleva su castigo técnico y disciplinario en el momento que sea y en el minuto que sea."