"'Cucho' Hernández viene justificando con creces los 13 millones de euros que pagó el Betis"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue figura de Betis, que venció 1-2 en su visita al RCD Espanyol y confirmó su buen momento deportivo en la Liga de España, en donde ha marcado cuatro goles y es el referente de ataque del equipo que dirige Manuel Pellegrini. Ese presente, también fue reconocido por Néstor Lorenzo, quien lo convocó a la Selección Colombia para los juegos de fogueo frente a México y Canadá, del 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Pues bien, en la prensa de la ciudad de Sevilla le han dedicado amplios espacios al pereirano, que llegó a su actual club procedente del Columbus Crew, de la MLS. Desde su arribo al Betis completa 9 anotaciones y poco a poco va ganando la partida, tanto así que acapara comentarios positivos en los medios y loas de parte de los aficionados.

En 'Estadio Deportivo' apuntó que "el 'Cucho' Hernández siente que está justificando con creces la fuerte inversión que le convirtió en el fichaje de enero más caro de LaLiga tras pagar 13 millones de euros al Columbus Crew de la MLS estadounidense, adonde se hartó también de marcar goles (58 en 94 partidos)".

Poco a poco el colombiano ha vencido algún escepticismo que se generó en algún momento y cuando aún no se había abierta esa racha anotadora, que hoy es digna de admirar.



Juan Camilo 'Cucho' Hernández, gran figura del Real Betis en la Liga de España. AFP

Publicidad

Pero Hernández no se quiere quedar ahí, sino que quiere ir más allá y seguir escribiendo su nombre con mayúsculas en el conjunto bético. "Bueno yo ahora lo que debo es seguir trabajándome, esto no para, son cuatro goles, pero quiero muchísimo más y quiero ayudar al equipo a ganar", le dijo a la prensa luego de su última presentación en el balompié español.

Ahora, 'Cucho', de paso por clubes como Pereira, América de Cali, Watford inglés, Mallorca y Huesca, entre otros; espera poder tener participación y oportunidad en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo y confirmar que es una opción válida de cara la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año.

