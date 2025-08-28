Sergio Busquets y la polémica con jugador colombiano; “no puedo desaparecer”

El centrocampista español del Inter Miami, Sergio Busquets, afirmó que no tiene preferencia por Los Angeles Galaxy o el Seattle Sounders de cara a la final de la Leagues Cup, tras lograr el pase este miércoles con una victoria por 3-1 sobre Orlando City. Además, habló de la polémica del partido en el que se vio involucrado con el colombiano Iván Angulo.

"Independientemente del rival va a ser una final difícil", manifestó Busquets tras el encuentro. Recordó que su equipo también tendrá que jugar por el título en condición de visitante, lo que aumenta el grado de dificultad.



Sergio Busquets y la polémica con el colombiano Iván Angulo

Durante el encuentro de Orlando City e Inter Miami se dio una discutida jugada en la que el atacante de nuestro país regateó en el área al mediocampista español, cayendo al suelo y siendo una acción que generó opiniones divididas en redes sociales.

Por eso, tras el triunfo 3-1 del equipo liderado por Lionel Messi, el propio Sergio Busquets decidió referirse a la polémica con Iván Angulo.

“Respecto a la jugada para mí no es penalti, hay contacto y es claro pero no puedo desparecer, es cuerpo contra cuerpo, no le hice zancadilla. Eso es lo que vivó en el campo de juego”, declaró el experimentado futbolista español.

Inter Miami ha jugado como local los cinco partidos de la Leagues Cup. Sin embargo, ya sabe que se jugará el título en Los Ángeles o en Seattle el próximo domingo.

Los Sounders finalizaron primeros en la Conferencia de la MLS en la primera fase del torneo, lo que les otorga la localía frente a Las Garzas, mientras que los Galaxy también tendrían preferencia sobre el Inter Miami como campeones de la MLS Cup el año pasado.

Sobre el partido, el centrocampista aseguró que supieron reponerse al tanto inicial del Orlando City, al filo del descanso, y que se mostraron "más ofensivos en la segunda parte" para sellar la remontada.

Además, aseguró que el equipo ha hecho "un gran torneo", que espera culminar alzando su segunda Leagues Cup el fin de semana.

El Inter Miami conquistó este torneo en 2023, semanas después de la llegada al equipo de Lionel Messi y Sergio Busquets.