Sergio Ramos no se guardó nada y le mandó 'pulla' a uno de sus exequipos

Sergio Ramos no se guardó nada y le mandó 'pulla' a uno de sus exequipos

El defensor del Monterrey, Sergio Ramos, lanzó este domingo un sencillo con varias referencias a su paso por uno de sus exequipos. Sin embargo, incluye mensajes que no caerán bien entre los aficionados.

Sergio Ramos, jugador de Monterrey
Sergio Ramos, jugador de Monterrey
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:26 a. m.