Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, siguen imparables con el Crystal Palace; triunfo 0-3 en Premier

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, siguen imparables con el Crystal Palace; triunfo 0-3 en Premier

De la mano de los dos colombianos, el cuadro londinense sumó de a tres, este domingo, frente al Aston Villa en condición de visitante; esto, en Premier League.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos que militan en el Crystal Palace.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 31, 2025 03:51 p. m.
Editado por: Gol Caracol