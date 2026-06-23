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Gol Caracol  / Ancelotti enciende la ilusión: "Neymar está listo para jugar" con Brasil en el Mundial 2026

Ancelotti enciende la ilusión: "Neymar está listo para jugar" con Brasil en el Mundial 2026

El técnico de Brasil habló sobre el posible debut de Neymar Jr. ante Escocia. Sus palabras ilusionaron a la afición, aunque dejó una advertencia. Esto dijo. (

Por: EFE
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este martes que mañana solo se centrarán en sacar un buen resultado contra Escocia y no estarán pendientes del resultado de Marruecos, pese a que el liderato se definirá por la diferencia de goles si ambos equipos ganan sus partidos.

"No estaremos pendientes del partido de Marruecos, estaremos totalmente concentrados en nuestro encuentro", dijo el técnico italiano en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Brasil afronta el desenlace del grupo C como líder con cuatro puntos y una diferencia de +3 goles, los mismos puntos que Marruecos, que suma un +1. Escocia figura en tercera posición con tres puntos.

Para el encuentro ante Escocia, Ancelotti aseguró que pondrá sobre el terreno de juego a los mejores jugadores disponibles, independientemente de que estén apercibidos y puedan perderse los dieciseisavos de final si ven la tarjeta amarilla, como es el caso de Casemiro.

Una de las principales novedades de ese partido es que el seleccionador podrá contar con Neymar, tras casi un mes de lesión del extremo.

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Cuestionado sobre su posible debut, Ancelotti dijo que está "listo para jugar" y "entrenando muy bien", aunque no ofreció detalles sobre su participación.

"Puede jugar medio partido o los 90 minutos; ha trabajado duro durante la semana. trabajo muy duro. Su actitud es muy buena como jugador y como compañero", indicó,

Neymar, jugador de Brasil.
Neymar, jugador de Brasil.
AFP.

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Sin embargo, dijo que la afición brasileña está ejerciendo mucha presión sobre el jugador del Santos, así como sobre Endrick, y les pidió mantener la calma, asegurando que el objetivo final es "ganar el Mundial".

Sobre su rival en Miami, Ancelotti definió a Escocia como "un equipo fuerte y muy organizado con una estrategia clara, que tratan de poner muchos centros".

Por lo que resaltó la necesidad de que su equipo juegue "con mucha intensidad" y evite perder balones fáciles que permitan salir rápido a los escoceses.

"Utilizaremos el mismo esquema táctico que usamos contra Haití, intentando controlar más el mediocampo, tener mayor posesión de balón y jugar en campo contrario".

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