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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo L, en el Mundial 2026, tras Panamá 0-1 Croacia

Así quedó la tabla de posiciones del grupo L, en el Mundial 2026, tras Panamá 0-1 Croacia

Los croatas sumaron su primera victoria este martes y, tras el empate de Inglaterra y Ghana; entraron en la pelea directa por la clasificación de la zona. Así quedó la tabla de posiciones.

Por: AFP
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Panamá, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Panamá, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Panamá perdió contra Croacia 1-0 este martes en el Mundial, una derrota que elimina a los canaleros de la máxima cita del fútbol, y permite a los croatas seguir respirando, en el partido 200 de Luka Modric como internacional.

El delantero Ante Budimir rompió el sueño panameño de seguir en el Mundial con un gol al minuto 54, en partido disputado en el estadio de Toronto (Canadá), donde los croatas aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron, ante un rival que plantó cara y no se echó atrás.

Ante Budimir celebra su gol con Croacia frente a Panamá en el Mundial 2026
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Ante Budimir puso en ventaja a Croacia sobre Panamá; vea su gol en el Mundial 2026

Croacia vs Panamá en el Mundial 2026
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Panamá 0-1 Croacia, reviva el minuto a minuto del partido del grupo L del Mundial 2026

Con este resultado, Inglaterra y Ghana lideran con 4 puntos el Grupo L, seguidos de Croacia con 3 y Panamá con 0. En la última fecha, a disputarse el sábado, ingleses y panameños se enfrentarán en Nueva Jersey, mientras que croatas y ghaneses harán lo propio en Filadelfia.

Panamá, que soñaba con pasar por primera vez de la fase de grupos, tras su primera participación mundialista en Rusia 2018, quedó eliminada con esta derrota.

Croacia sus tres primeros puntos en el Mundial, tras veces a Panamá.
Croacia sus tres primeros puntos en el Mundial, tras veces a Panamá.
Foto: AFP.

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Al contrario que Croacia, que después de perder contra Inglaterra en la primera fecha, sigue en carrera y podría quedar primera del Grupo L si derrota a Ghana y los ingleses pinchan ante los canaleros, que no se juegan nada.

La selección centroamericana jugó por momentos de tú a tú a la selección europea, pero no fue suficiente para derrotar a un equipo que brindó la victoria a Modric.

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Al término del partido, los croatas lucieron una camiseta conmemorativa, con la imagen de su capitán, la cifra 200 y el mensaje "Legado infinito".

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo L, por el Mundial 2026:

Pos.EquipoPJGDPTS
1Inglaterra2+24
2Ghana2+14
3Croacia2-13
4Panamá2-20
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