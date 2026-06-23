La Selección Colombia y una jugada de 'fantasía', que por poco termina en gol; Daniel Muñoz lo falló

La Selección Colombia tuvo importante acción ofensiva, generando fútbol desde abajo, hasta llevar la pelota al otro campo, cuestionado por el guardameta de República del Congo.

Incluso, pese a las dos faltas que cometió el cuadro africano durante la generación de juego; el equipo 'cafetero' logró concretar un gran ataque, dejando el esférico en el costado izquierdo, en donde le pusieron una pelota a Jhon Arias, quien remató fuertemente frente al arco.

No obstante, el golero de Congo dejó el rebote vivo; sin embargo, ahí falló Daniel Muñoz, rematando desviado el esférico.