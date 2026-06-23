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La Selección Colombia y una jugada de 'fantasía', que por poco termina en gol; Daniel Muñoz lo falló

El cuadro 'tricolor' orquestó una gran jugada colectiva; sin embargo, en la finalización Daniel Muñoz no estuvo fino, misma razón por la que la pelota terminó fuera del arco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia, en el Mundial 2026.
Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

La Selección Colombia tuvo importante acción ofensiva, generando fútbol desde abajo, hasta llevar la pelota al otro campo, cuestionado por el guardameta de República del Congo.

Incluso, pese a las dos faltas que cometió el cuadro africano durante la generación de juego; el equipo 'cafetero' logró concretar un gran ataque, dejando el esférico en el costado izquierdo, en donde le pusieron una pelota a Jhon Arias, quien remató fuertemente frente al arco.

Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia, en el Mundial 2026.
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No obstante, el golero de Congo dejó el rebote vivo; sin embargo, ahí falló Daniel Muñoz, rematando desviado el esférico.

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