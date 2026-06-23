A Daniel Muñoz le anularon el gol en Selección Colombia vs. República del Congo, en el Mundial 2026

La Selección Colombia ha tenido un gran inicio de partido, atacando insistentemente en campo rival, con varios hombres en el ataque. No obstante, el gol se le ha negado en este compromiso.

Y, después de un pase magistral de Johan Mojica, desde su propio campo; apareció Daniel Muñoz como un delantero para cabecear de gran manera la pelotas.

Y aunque en el primer intento el guardameta africano lo atajó, en el rebote Muñoz convirtió el gol. No obstante, por un fuera de lugar, el juez anuló la acción.