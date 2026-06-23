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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A Daniel Muñoz le anularon el gol en Selección Colombia vs. República del Congo, en el Mundial 2026

A Daniel Muñoz le anularon el gol en Selección Colombia vs. República del Congo, en el Mundial 2026

Por un justo fuera de lugar, al lateral antioqueño le anularon la anotación con el combinado 'tricolor', que hubiese significado la apertura del marcador en el 'amanecer' del encuentro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo.
A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo.
Foto: AFP.

La Selección Colombia ha tenido un gran inicio de partido, atacando insistentemente en campo rival, con varios hombres en el ataque. No obstante, el gol se le ha negado en este compromiso.

Y, después de un pase magistral de Johan Mojica, desde su propio campo; apareció Daniel Muñoz como un delantero para cabecear de gran manera la pelotas.

Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Panamá, por el Mundial 2026.
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Alineación titular de la Selección Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026
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Titulares confirmados de Selección Colombia vs RD Congo por la fecha 2 del Mundial 2026

Y aunque en el primer intento el guardameta africano lo atajó, en el rebote Muñoz convirtió el gol. No obstante, por un fuera de lugar, el juez anuló la acción.

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