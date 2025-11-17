Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Selección Colombia ya tendría su primer rival para 2026: prueba de fuego para la ‘tricolor’.

Selección Colombia ya tendría su primer rival para 2026: prueba de fuego para la ‘tricolor’.

El combinado ‘cafetero’ afrontará su último examen del año frente a Australia; sin embargo, desde Europa revelaron la selección que podría enfrentar el equipo de Néstor Lorenzo a pocos meses del Mundial.

Por: Javier García
Actualizado: 17 de nov, 2025
FCF

