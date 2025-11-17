Selección Colombia ya tendría su primer rival para 2026: prueba de fuego para la ‘tricolor’.

Este martes 18 de noviembre, la Selección Colombia cerrará el 2025 cuando se mida con Australia, en un partido de preparación para la Copa del Mundo que se disputará en el Citi Field de Nueva York, donde rodará la pelota desde las 8:00 p. m. (hora colombiana).

Cabe recordar que, previo al duelo frente a los ‘socceroos’, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo derrotó agónicamente 2-1 a Nueva Zelanda, con anotaciones de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.

¿Primer rival de Colombia en 2026?

Selección Colombia celebra gol - Foto: AFP

A falta de una confirmación oficial, desde Francia apuntan a que los galos se enfrentarían a Colombia en la fecha FIFA de marzo, de acuerdo con la información de ‘L’Équipe’.

“Se espera que Francia se enfrente a Colombia y Brasil en marzo durante su gira americana unos meses antes de la Copa del Mundo”, mencionó el medio citado desde su cuenta de X.

Les Bleus devraient affronter la Colombie et le Brésil en mars lors de leur tournée américaine quelques mois avant la Coupe du monde https://t.co/iBVthqIAyA pic.twitter.com/5onKbxrS6e — L'Équipe (@lequipe) November 17, 2025

Y añadió: “Colombia, a quien Francia enfrentó por última vez en marzo de 2018 (una derrota por 2-3 en el Stade de France), es la favorita. Su otro rival será, efectivamente, el Brasil de Carlo Ancelotti. Según una fuente cercana a la Seleção, el partido se disputará en Massachusetts, pero no en Boston. Estos encuentros se jugarán unos meses antes del Mundial de 2026 (del 11 de junio al 19 de julio), que se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México”.



Historial entre Colombia y Francia

La primera vez que ambos seleccionados se enfrentaron fue en 1972, en Salvador, Brasil, donde los ‘bleus’ se impusieron 3-2. En 1993, la ‘Tricolor’ logró revancha al vencer 3-1 en Martinica, isla del Caribe y territorio francés, en un partido donde Adolfo ‘El Tren’ Valencia firmó un triplete.

Diez años después volvieron a verse las caras en la desaparecida Copa Confederaciones, donde los galos ganaron por la mínima diferencia gracias a un tanto desde el punto penal de Thierry Henry.

En 2008, en un partido amistoso, Francia volvió a imponerse con otro gol de penalti, esta vez anotado por Franck Ribéry. Una década más tarde, en la antesala de la Copa del Mundo 2018, Colombia —dirigida entonces por José Pékerman— ganó 3-2 con goles de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero, mientras que por los europeos marcaron Olivier Giroud y Thomas Lemar.