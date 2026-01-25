Juan Fernando Quintero, solo elogios en Argentina, tras triunfo de River Plate sobre Barracas

River Plate arrancó el torneo Apertura del fútbol argentino con una luchada victoria 1-0 en su visita a Barracas Central. En su visita al club albirrojo, el Millonario fue muy superior en el desarrollo, tuvo mucho más tiempo la posesión del balón e hizo 20 remates al arco, pero sólo consiguió quebrar la resistencia de Barracas en el segundo tiempo con un centro del colombiano Juan Fernando Quintero que Gonzalo Montiel (59’) mandó a la red con un potente frentazo.

Antes de ponerse en ventaja, River protestó por un supuesto penal tras un remate de Fausto Vera que dio en la mano de un defensor de Barracas, justo en la línea de sentencia. El árbitro Nicolás Ramírez no lo sancionó ni tampoco revisó la jugada en el VAR.

La decisión fue la polémica del partido, pues desde el año pasado varios arbitrajes quedaron bajo la lupa por supuestamente favorecer a Barracas, equipo que es presidido por Iván Tapia, hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Para el debut en el campeonato, el equipo dirigido por Marcelo " Gallardo mostró nuevas cartas, empezando por el juvenil arquero, Santiago Beltrán, que pudo actuar en ausencia de Franco Armani y Ezequiel Centurión, lesionados.



Además, salió con un mediocampo renovado con Vera, Tomás Galván y la figura del partido, Aníbal Moreno, refuerzos que llegaron para esta temporada.

Publicidad

Al final del partido, Gallardo destacó que su equipo hizo "un partido correcto en una cancha difícil, con un campo de juego en mal estado, con mucho calor y (ante) un rival difícil".

El Muñeco insistió en que River no pasó "sobresaltos, salvo alguna jugada puntual", y remarcó que el equipo generó varias opciones, más allá de que el gol llegó con una pelota parada.

Publicidad

Ahora, las miradas tamvién se centraron en Juan Fernando Quintero, quien fue catalogado, por el medio 'TyC Sports', como "el que ilusiona a todo River". "Cinta de capitán, se hace cargo y pone a jugar al resto. Estuvo a la altura y Gallardo lo rodeó correctamente para que se sintiera a gusto y respaldado", afirmaron en una publicación.

"'El Nalgón' demostró su diferencia con respecto al resto, manejando los hilos y tomándose en serio su rol, el de ser la manija, el líder dentro de la cancha", sentencieron en el posteo del portal.