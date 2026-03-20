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Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio, cerca de dar la sorpresa en Miami Open; cayó con Karolina Muchova

Camila Osorio, cerca de dar la sorpresa en Miami Open; cayó con Karolina Muchova

Este viernes, la tenista colombiana Camila Osorio quedó eliminada del Miami Open luego de perder en tres sets con la checa Karolina Muchova.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Camila Osorio en el WTA 1.000 de Doha.
Camila Osorio en el WTA 1.000 de Doha.
Getty Images.

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