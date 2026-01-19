Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio y Emiliana Arango se despidieron del Australian Open en primera ronda

Camila Osorio y Emiliana Arango se despidieron del Australian Open en primera ronda

Colombia se quedó sin representantes en el cuadro femenino del primer Grand Slam de la temporada luego de la prematura eliminación de Camila Osorio y Emiliana Arango.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Camila Osorio y Emiliana Arango, tenistas colombianas.
Camila Osorio y Emiliana Arango, tenistas colombianas.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad