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Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio vivió incómodo momento en el Miami Open; "no sean así; no es culpa de ella"

Camila Osorio vivió incómodo momento en el Miami Open; "no sean así; no es culpa de ella"

En medio de la victoria sobre Kateřina Siniaková, por la primera ronda de este WTA 1.000, la tenista colombiana, Camila Osorio, padeció con la reacción de su rival.

Por: AFP
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Camila Osorio, tenista colombiana, ganó en primera ronda del Miami Open 2026
Camila Osorio, tenista colombiana, ganó en primera ronda del Miami Open 2026
AFP

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