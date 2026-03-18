Camila Osorio vivió incómodo momento en el Miami Open; "no sean así; no es culpa de ella"

La tenista colombiana, Camila Osorio, logró su primera victoria en el WTA 1.000 de Miami, donde la brasileña Beatriz Haddad encajó un rápido adiós que alarga su actual crisis deportiva.

Osorio, número 58 del ranking mundial, derrotó a la checa Katerina Siniaková (42º) por 6-1 y 6-4 en un duelo nocturno de la primera ronda.

La tenista de Cúcuta, que el año pasado debutó en el torneo con derrota, tendrá como siguiente rival a otra figura checa, Karolina Muchova.

El triunfo de Osorio cerró la jornada inaugural del torneo de Miami, que se disputa en las pistas rápidas del Hard Rock Stadium.



Por segundo año seguido, la brasileña Haddad fue eliminada en su debut, esta vez ante la turca Zeynep Sonmez.

No puedes ser así con una de las tenistas más amables del circuito como Camila Osorio. Todos sabemos que Siniakova no es que sea la del mejor genio, pero no seas tan mala leche.



Si no te gustó que el público apoyara más a Camila, eso no es culpa de ella. pic.twitter.com/zH1uRyzrka — Fabián Valeth O. (@fabianv_) March 18, 2026

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Número 83 de la WTA, Sonmez tumbó a la experimentada Haddad (69) por 6-3 y 6-2 y se convirtió en la primera tenista turca en celebrar un triunfo en este prestigioso certamen.

Haddad, que llegó a entrar en el top-10 mundial en 2023, atraviesa un bache de resultados que la llevó a caer también a la primera este mes en el WTA 1.000 de Indian Wells.

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En lo que va de año, la zurda paulista ha perdido los ocho partidos disputados en cuadros principales de torneos de la WTA.

Camila Osorio, tenista colombiana, logró su primera victoria en el Miami Open AFP

A la amplia y sonora afición brasileña en Miami le queda la baza del joven João Fonseca.

La gran esperanza del tenis sudamericano debutará ante el húngaro Fabian Marozsan en el Masters 1.000, que arranca el miércoles.

En caso de triunfo, Fonseca vivirá su primer duelo oficial frente al español Carlos Alcaraz, número uno mundial, en la segunda ronda.