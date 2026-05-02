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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Chucho' Hernández y 'compañía', ¡qué conste!, ya están advertidos en Betis; esto dijo su DT

'Chucho' Hernández y 'compañía', ¡qué conste!, ya están advertidos en Betis; esto dijo su DT

El estratega de Real Betis hizo importante advertencia a su equipo, donde milita el colombiano 'Cucho' Hernández; de cara al próximo encuentro por Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
'Cucho' Hernández
'Cucho' Hernández con el Betis de España - Foto:
Getty Images

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