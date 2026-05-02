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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 4: Tadej Pogacar volvió a ganar

Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 4: Tadej Pogacar volvió a ganar

Ni Roglic, que armó la fuga, ni el protagonismo de Nairo y Sergio Higuita ni la reacción de Lipowitz impidieron que 'Pogi' se impusiera en el Tour de Romandía.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 2 de may, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Romandía 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Romandía 2026
AFP

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