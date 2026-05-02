Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 4: Tadej Pogacar volvió a ganar

El Tour de Romandía 2026, que es la edición 79 de esta carrera, ya parece tener dueño. A falta de una jornada para que se baje el telón y así conocer al nuevo campeón, este sábado 2 de mayo, en el marco de la cuarta fracción, que fue la etapa reina, Tadej Pogacar hizo de las suyas. Un feroz ataque a falta de 18 kilómetros para la meta, le bastó para hacerse con la victoria y consolidarse como líder.

Y es que, ahora, en la clasificación general, 'Pogi', del UAE Team Emirates XRG, con un tiempo total de 15h 47' 00'', le tomó una ventaja de 35 segundos a Florian Lipowitz (Red Bull BORA hansgrohe), que continúa segundo, tras un buen desempeño en la etapa 4. Respecto a la tercera plaza, quien completa el podio de manera parcial es Lenny Martinez (Bahrain - Victorious), a 2' 23'' del esloveno.

Capítulo aparte para dos colombianos. Sergio Higuita, del XDS Astana Team, finalizó de quinto, a 1' 47'', siendo protagonista en la alta montaña y manteniéndose como el mejor 'escarabajo' en la general Tour de Romandía. Por otro lado, Nairo Quintana (Movistar Team) volvió a demostrar que quiere retirarse de la mejor manera, en su última temporada como ciclista profesional, y fue 13, a 1' 47''.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Tour de Romandía 2026 Twitter Oficial del Movistar Team

Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras la etapa 4

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 15h 47' 00''

2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 35''

3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 2' 23''

4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 30''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 2' 48''

6. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 49''

7. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 2' 49''

8. Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) - a 2' 54''

9. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 2' 56''

10. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 3' 03''

