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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica está imparable en el fútbol español; asistencia, figura del juego y 'lluvia' de elogios

Johan Mojica está imparable en el fútbol español; asistencia, figura del juego y 'lluvia' de elogios

El colombiano es el hombre 'estrella' de la jornada, en la Liga de España, tras una lúcida actuación con Mallorca, que le dio importante triunfo. ¡Se quedó con el MVP!

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Johan Mojica Mallorca
Johan Mojica, futbolista del Mallorca - Foto:
Getty Images

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