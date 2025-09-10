Publicidad

Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio y Emiliana Arango avanzaron a la segunda ronda del WTA 500 de Guadalajara

Camila Osorio y Emiliana Arango avanzaron a la segunda ronda del WTA 500 de Guadalajara

Las tenistas colombianos Camila Osorio y Emiliana Arango comenzaron con pie derecho su camino en el Abierto de Guadalajara 2025.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 10, 2025 06:37 a. m.
Camila Osorio y Emiliana Arango.
Getty Images.