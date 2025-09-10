Camila Osorio y Emiliana Arango avanzaron a la segunda ronda del WTA 500 de Guadalajara

Las tenistas colombianas Emiliana Arango y Camila Osorio avanzaron este martes a la segunda ronda del Abierto de Guadalajara al vencer a la polaca Magda Linette y a la rusa Kamilla Rakhimova, respectivamente.

Arango, número 86 del ranking de la WTA, se impuso a Linette, quinta preclasificada y 37 del mundo, por 6-0 en apenas 26 minutos, antes de que su rival abandonara por lesión previo al arranque de la segunda manga.

La raqueta colombiana se vio cómoda sobre la pista, con gran movilidad, toques finos y un buen repertorio de tiros de volea, de derecha y slices, además de un sólido servicio.

En contraste, Linette no opuso resistencia y estaba decaída anímicamente. Cuando se esperaba el inicio del segundo set, la polaca se retiró por una dolencia en la rodilla izquierda.

"Lo lamento mucho por Magda, es algo muy triste", expresó Arango. "Yo estaba enfocada en lo mío y muy contenta con como yo le estaba pegando a la pelota, y me quedo con eso. Me siento cómoda en México".

Arango, de 24 años, pugnará el pase a la siguiente fase con la australiana Storm Hunter (1269ª) quien el martes venció a la checa Katerina Siniakova (78ª) en tres mangas: 7-6 (7/5), 4-6 y 6-3, en dos horas con 24 minutos.



Osorio se esfuerza

En un partido más apretado, que duró una hora y 49 minutos, Osorio (69ª), octava en la siembra, se impuso a Rakhimova (76ª) con un doble 7-5.

La colombiana luchará por el pase a la tercera ronda ante la estadounidense Iva Jovic, 73 del escalafón mundial.

"Fue un partido durísimo. Kami siempre es una rival muy fuerte y tengo que luchar hasta el final, porque por más que sienta que ya estoy en control ella siempre termina sacando buenas pelotas, y yo tengo que estar con paciencia para cerrar", resumió Osorio.

Antes, la francesa Elsa Jacquemot (83ª)venció de manera contundente a la griega Maria Sakkari (55ª) en sets corridos de 6-2 y 6-0.

Este partido debió resolverse el lunes pero fue suspendido por una tormenta cuando la francesa ganaba 4-1 en el primer set.

Sakkari buscaba recuperar el título de Guadalajara que ganó en 2023, pero al no poder contrarrestar el dominio de su rival cayó en la frustración, incluso azotó la raqueta en la pista, lo que provocó una advertencia de la jueza de silla.

"Jugué lo mejor que pude y estoy muy contenta", dijo Jacquemot, quien en la segunda ronda se medirá con la belga Elise Mertens, primera preclasificada.

En el primer partido del día, la alemana Tatjana Maria (51ª), sexta cabeza de serie, venció a la turca Zeynep Sonmez (74ª) en sets corridos de 6-4 y 6-2.

"Nunca había jugado contra Zeynep, fue un gran reto, ella es muy joven (23 años) y muy talentosa, pero yo me mantuve enfocada en cada punto, confiada en mi experiencia", dijo Maria, 15 años mayor.

El último partido de la primera ronda, que jugaban por la noche la estadounidense Sloane Stephens y la italiana Lucrezia Stefanini fue suspendido por lluvia y se completará el miércoles.

Stefanini ganó el primer set 6-4 y Stephens tenía ventaja de 5-3 en el segundo. La ganadora de esta eliminatoria enfrentará en segunda ronda a la polaca Magdalena Frech, cuarta cabeza de serie.

El Abierto WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.