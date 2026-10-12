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Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz y su molestia por caer en Shanghái; "es una de las derrotas que más me han dolido"

Carlos Alcaraz y su molestia por caer en Shanghái; "es una de las derrotas que más me han dolido"

El número tres del mundo, Carlos Alcaraz, sorprendió con sus declaraciones luego de perder en dieciseisavos de final con Zizou Bergs en el Masters 1.000 de Shanghái.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Carlos Alcaraz, tenista español.
Carlos Alcaraz, tenista español.
afp.

El tercer mejor tenista del mundo, el español Carlos Alcaraz, confesó sentirse afectado por su derrota de hoy ante el belga Zizou Bergs (7-5 y 7-6 (4)) en los dieciseisavos de final del Másters 1000 de Shanghái: "Es una de las derrotas que más me han dolido de entre las últimas".

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"Me sentía muy bien. Ver que no he podido adaptarme lo mejor posible a las condiciones de hoy me ha dolido. (...) Venía a este torneo fresco, con muchas ganas de competir, y visto el nivel pobre que he dado hoy, la verdad es que me decepciona", indicó el murciano en declaraciones a los medios tras el duelo.

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En la pausa entre ambos sets, 'Carlitos' gritaba: "¡No puedo jugar por intuición!", quejándose de no poder predecir los botes de la pelota.

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"Es muy raro. Cuando tú pegas un resto de segundo saque atacando de arriba a abajo, la bola no te puede botar por encima de la cabeza, y luego en el punto siguiente la bola (...) me ha botado totalmente diferente. Una vez bota hacia arriba, otra desliza y bota hacia adelante...", enumeró.

"Tampoco quiero poner excusas. Son sensaciones: (...) intento ver la bola tal y como viene, pienso que va a botar de una manera y me preparo para ese golpe. Y cuando me viene de una manera diferente, es muy tarde -prosiguió-. A lo mejor tengo que jugar de otra manera, ver la bola y pensar de otra manera".

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Alcaraz se confesó "un poquito descolocado" por "unas sensaciones muchísimo más lentas" con respecto a la primera ronda y a los entrenamientos; su rival reconoció en zona mixta que vio "algunos botecitos extraños en la pista", aunque aseguró que tanto la cancha como las bolas "están muy bien por lo general".

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El español consideró que Bergs "tuvo suerte en algunos lances, y la aprovechó", y que al mismo tiempo a él le faltó esa fortuna. En todo caso, el español habló de su "muy mal nivel" hoy -"todas", respondió al ser preguntado por qué áreas de su juego no le habían satisfecho- y del "muy bueno" de Bergs, a quien felicitó por su buen saque.

El segundo cabeza de serie del torneo, que cuajó su peor participación entre las tres que ha tenido -la mejor, los cuartos de 2024-, trató de mirar hacia el futuro: "Lo único que puedo pensar (...) es en volver a casa, a las pistas de entrenamiento, y dar lo mejor en el siguiente torneo. Sigo pensando que estoy fresco, y tengo ganas de los torneos que vienen. Vamos a intentar darlo todo".

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