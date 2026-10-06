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Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz, bicampeón del ATP 500 de Tokio; venció a Jiri Lehecka en la final

Carlos Alcaraz, bicampeón del ATP 500 de Tokio; venció a Jiri Lehecka en la final

Este martes, en el Areka Coliseum, en Japón, el número tres del mundo, el español Carlos Alcaraz se impuso en dos sets corridos sobre el checo Jiri Lehecka.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Carlos Alcaraz, tenista español.
Carlos Alcaraz, tenista español.
afp.

El español Carlos Alcaraz, número 3 de la clasificación mundial, se hizo este martes con su segundo torneo de Tokio consecutivo, tras vencer con autoridad al checo Jiri Lehecka (n.19) por 7-6 (4) y 6-4 en la pista dura del Ariake Coliseum de la capital japonesa, prácticamente lleno pese a ser un martes por la tarde.

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El partido, que duró una hora y 36 minutos, se acabó decantando a favor del tenista de El Palmar (Murcia), pese a que el checo opuso una dura resistencia y tuvo algunas oportunidades de hacerse con el control del encuentro en la primera manga.

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Alcaraz sirvió en el primer juego de la primera manga, pero en lugar de abrir el partido por arriba acabó cediendo varias bolas y permitió el quiebre del checo, que puso el marcador en 0-1 sin gran dificultad.

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Después, Lehecka no perdonó en el servicio y el 2-0 llegó con el marcador en blanco para el murciano. Algo más acertado estuvo Alcaraz en el tercer juego de la manga, y consiguió recortar la distancia sin dar ocasión a su oponente de marcar un punto.

El checo de nuevo volvió a firmar un servicio en blanco para Alcaraz, cuya única oportunidad de lograr un punto acabó con la bola en la red. La distancia en el marcador volvió a ser de dos juegos, aunque solo brevemente. El tenista de El Palmar se hizo con el quinto juego de la manga y logró ponerse en 2-3.

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Lehecka, menos fino, lanzó varias bolas fuera de las líneas para darle a Alcaraz su primera oportunidad de romper, que el murciano acabó aprovechando, tras 16 puntos, para firmar el 3-3.

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El español estuvo más inspirado en el séptimo juego de la manga y consiguió arrollar a su oponente con varias bolas cruzadas que despertaron vítores en la grada. La mujer que desde el comienzo de la competición exclamaba "Vamos, Carlitos" en los silencios entre juegos gritaba ahora más fuerte que nunca.

Con una ventaja de un juego en el marcador, el murciano empezó a jugar más relajado, pero Lehecka echó mano de un par de servicios poderosísimos para igualar. En el noveno juego de la manga, Alcaraz se impuso sin mucha dificultad y llevó el marcador a 5-4.

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De nuevo el checo consiguió igualar apoyándose en la fuerza de sus saques. En el undécimo juego, el tenista de El Palmar no cedió el servicio, pero Lehecka siguió sacando bien y consiguió entrar en un 'tie-break' muy igualado que se acabó llevando Alcaraz gracias a un par de puntos inspirados.

En la segunda manga, Lehecka siguió jugando un tenis sólido, aunque lejos de la consistencia necesaria para decantar el encuentro a su favor. Ambos tenistas mantuvieron el servicio y el partido llegó pronto al 2-2.

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Las cosas siguieron muy igualadas en los siguientes juegos. Con el marcador en 2-3 y sirviendo, Alcaraz firmó un par de puntos impecables que obligaron al checo a recorrerse toda la pista, para júbilo de los aficionados, y de nuevo consiguió igualar.

Ninguno de los tenistas tuvo opciones de rotura hasta el séptimo juego, cuando el español, arropado por una grada cada vez más entregada, aprovechó varios errores de Lehecka para ponerse 4-3.

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Con el partido en su favor y sirviendo, Alcaraz no perdonó. Echando mano de su mejor tenis, el tenista de El Palmar consiguió pronto ampliar su ventaja a dos juegos.

Lehecka, menos fino, casi da opciones de romper al murciano en el noveno juego de la manga. En el décimo, y último, el tenista español se impuso sin dificultades para lograr su primer título individual, tras ocho meses de sequía, afectado por una lesión de la que retornó en el Abierto de Estados Unidos.

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Alcaraz, que volvió a la competición en septiembre después de cuatro fuera por problemas en la muñeca derecha, alcanzó la final del torneo de Tokio por segundo año consecutivo tras vencer el lunes por 5-7, 6-3 y 6-1 a su compatriota Jaume Munar (n.49).

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