Gol Caracol  / Tenis  / El Australian Open se quedó sin uno de sus favoritos al título: perdió en octavos de final

El Australian Open se quedó sin uno de sus favoritos al título: perdió en octavos de final

Campeón del US Open, finalista en 2021, 2022 y 2024 del Australian Open y semifinalista en Wimbledon, esta vez dijo adiós antes de tiempo al primer Grand Slam del 2026.

Por: EFE
Actualizado: 25 de ene, 2026
Imagen de referencia de unas pelotas con el logo del Australian Open 2026
