El Australian Open se quedó sin uno de sus favoritos al título: perdió en octavos de final

El estadounidense Learner Tien firmó una de las mayores sorpresas del Australian Open al eliminar en cuarta ronda al ruso Daniil Medvedev, duodécimo cabeza de serie, con una contundente victoria por 6-4, 6-0 y 6-3 en el Margaret Court Arena.

Tien, número 29 del torneo, exhibió un tenis agresivo, sólido desde el fondo de la pista y con una extraordinaria capacidad defensiva, que desbordó a un Medvedev errático en los momentos clave.

El joven estadounidense rompió el saque de su rival en nueve ocasiones a lo largo del partido, imponiendo un ritmo alto y castigando los errores no forzados del ruso.

Aunque Medvedev mostró destellos de su potencia, con servicios que alcanzaron los 201 km/h, y trató de reaccionar en el tercer set, sus fallos en puntos decisivos terminaron por condenarlo. En el tramo final, cuando servía para mantenerse en el encuentro, el ruso volvió a ceder su saque ante la presión constante de Tien.



El punto que selló el partido resumió la actuación del ganador: tras perseguir un potente remate de Medvedev, Tien respondió con un espectacular revés paralelo ganador que levantó al público de sus asientos.

Daniil Medvedev, número 11 del mundo y tres veces finalista del Australian Open, perdió contra Learner Tien AFP

"Es una victoria que significa mucho para mí", señaló Tien tras el encuentro, en el que destacó por su cobertura de pista, la agresividad al resto y la madurez táctica para controlar los momentos de presión.

Con este triunfo, Tien alcanza por primera vez los cuartos de final del Australian Open, en lo que ya se perfila como el logro más importante de su carrera y una actuación que sacude el cuadro masculino del torneo.

En los cuartos de final, Tien se medirá con el alemán Alexander Zverev, número tres del mundo.