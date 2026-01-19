Juan Sebastián Cabal y su pronóstico para el Abierto de Australia: ¿Jannik Sinner o Carlos Alcaraz?

El Abierto de Australia 2026 ya está en marcha y, como ocurre cada año, el primer Grand Slam de la temporada despierta expectativas, análisis y debates sobre quiénes parten como favoritos y qué sorpresas pueden aparecer en Melbourne. En ese contexto, el extenista colombiano Juan Sebastián Cabal compartió su visión sobre el panorama actual del tenis mundial, dejando claro que, aunque existen nombres dominantes, en un torneo de dos semanas la lógica no siempre se cumple.

Cabal, quien además es embajador de Stake, analizó el momento que atraviesan las principales figuras del circuito masculino y puso el foco en la exigencia particular que supone un Grand Slam. “Obviamente Jannik y Carlos están dominando en el circuito pero en un Grand Slam todo puede pasar en dos semanas. Todo les tiene que funcionar bien, el cuerpo la mente. Ellos dos son los que están mandando pero yo no le daría tan poquito chance a los demás, hemos visto como Taylor Fritz le ha ganado a Alcaraz en varios partidos, Sinner ha perdido con otro par y Djokovic siempre está ahí así que nunca puede dejarse de lado”, expresó el caleño, resaltando que la competencia es mucho más abierta de lo que muchos creen.

Para Cabal, uno de los grandes diferenciales del Abierto de Australia es el momento del calendario en el que se disputa. “Es el primer Grand Slam del año con una pretemporada y esto te hace sentir muy bien físicamente. Esto ayuda a dominar los primeros partidos, el calor, las horas de juego”, explicó. Sin embargo, advirtió que no todos los factores están bajo control del jugador. “No es lo mismo jugar en el día que en la noche, el calendario, el orden de juego es decir hay muchas variantes y aplica para todos”, añadió, subrayando que esos detalles pueden marcar el destino de un torneo largo y físicamente exigente.



En ese análisis profundo, Cabal volvió a detenerse en la figura de Novak Djokovic, a quien considera prematuro descartar pese a los últimos resultados. “Esto me lleva a decir que es un porcentaje muy bajo para Djokovic; recordemos que ha sido uno de los mejores de la historia. Sabemos que lleva un par de años sin ganar y que Carlos o Jannik le han ganado casi todos los torneos, pero al final es un gran ganador, y yo no lo sacaría tan fácil de la mesa de ganadores”, afirmó, destacando el peso de la experiencia y la mentalidad en los grandes escenarios.

El extenista colombiano también se refirió al cuadro femenino, donde ve a una clara favorita, aunque con rivales de enorme jerarquía. “Aryna ha dominado el circuito un par de años y además ha sido muy constante. Es una gran jugadora que llegaría a arrasar a todas en 10 minutos si quisiera”, comentó. No obstante, fue enfático en que el camino no será sencillo. “Esto la hace la favorita, pero está Iga Świątek’s, Coco Gauff y claramente Madison Keys la campeona defensora, pero nada está escrito, son dos semanas donde no hay segundas oportunidades”.