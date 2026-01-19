Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Juan Sebastián Cabal y su pronóstico para el Abierto de Australia: ¿Jannik Sinner o Carlos Alcaraz?

Juan Sebastián Cabal y su pronóstico para el Abierto de Australia: ¿Jannik Sinner o Carlos Alcaraz?

Juan Sebastián Cabal analiza el Abierto de Australia 2026 y advierte que, pese al dominio de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, en un Grand Slam nada está escrito.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad